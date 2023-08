escuchar

El fin de semana pasado, un grupo de cazadores en Mississippi, Estados Unidos, logró capturar a un monstruoso caimán que registró medidas récord, con un peso de 364 kilogramos y 4,34 metros. Por varias horas y en la oscuridad de la noche, los cuatro hombres se enfrentaron con el reptil que se resistía hasta que lograron someterlo. Su hazaña quedó inmortalizada con imágenes que causaron admiración entre los amantes de esta disciplina deportiva.

La temporada de caza apenas comienza oficialmente en Mississippi, por lo que cuando Tanner White, Don Woods, Will Thomas y Joey Clark se aventuraron en el río Yazoo no esperaban que fuera una noche intensa, pero de pronto los cazadores encontraron una sorpresa que superó todas sus expectativas: el caimán más grande jamás registrado en el estado.

Con una medición oficial de 4,34 este es el caimán más grande jamás cazado en Mississippi Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks / Facebook

“No estaban dispuestos a conformarse con caimanes de menor tamaño, ya que en sus años de experiencia habían cazado numerosos ejemplares de 3,6 metros”, comentó uno de los testigos de la hazaña para el diario local Clarion-Ledger. Después de dejar pasar algunos animales medianos, el grupo logró ver al gigante que, según relataron, “su espalda parecía la de una embarcación”.

Inmediatamente, los cazadores decidieron enfrentarlo y lo que siguió fue una batalla de siete horas llena de tensión y adrenalina que se prolongó hasta la madrugada, cuando el caimán finalmente comenzó a mostrar signos de cansancio. “Lo aguantamos por un buen rato (…) Se sumergía, descansaba y luego se lanzaba. Fue agotador, pero la adrenalina corría tanto que apenas lo notábamos. Fue más cansador mentalmente, porque se escapaba constantemente”, narró Woods.

Desde que estaba en el río, sabían que el tamaño del reptil al que se enfrentaban era impresionante, pero cuando por fin pudieron llevarlo a tierra firme, su victoria se hizo más evidente. El caimán fue medido y pesado para confirmar oficialmente que habían roto el récord, establecido desde 2017.

“¡Un nuevo récord estatal! ¡Me viene a la mente Jurassic Park!”, publicó la página de Facebook Only In The Sipp al compartir una de las imágenes de la odisea lograda con dos cañas y carretes que apenas funcionaban, lo que generó la admiración de otros aficionados a la caza deportiva y de la propia comunidad.

La temporada de caza de caimanes en Mississippi inició el pasado 25 de agosto MDWFP

La importancia de la caza para controlar a los caimanes en Mississippi

Los caimanes son una especie nativa de Mississippi y su población aumentó en las últimas décadas, principalmente en el sur del estado. En 2022, el Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi (MDWFP, por sus siglas en inglés) registró más de 5000 encuentros de estos animales, principalmente en zonas cercanas a ríos, lagos y pantanos.

Durante la temporada de caza de caimanes en Mississippi, que abarca del 25 de agosto al 4 de septiembre de 2023, los cazadores con licencia participan activamente para controlar la población de caimanes y evitar que se conviertan en una amenaza para la población humana. Cabe mencionar que hacerlo sin un permiso especial es ilegal y muy peligroso.

“Los caimanes jóvenes suelen dispersarse hacia nuevos territorios a finales de la primavera y principios del verano, a veces se encuentran en lugares inusuales cerca de las actividades humanas, como estanques de granjas, zanjas de carreteras, autopistas, aparcamientos, patios, piletas estanques de agua del vecindario e incluso edificios”, explica el MDWFP en su sitio web.

