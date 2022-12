El costoso fallido de Canelo Álvarez en el Mundial de Qatar: cuánto perdió por apostar por México

escuchar

Saúl Canelo Álvarez demostró el amor por su país al apostar una gran suma de dinero. El boxeador estaba seguro de que la Selección de México llegaría a la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, como no fue así y el conjunto tricolor fue eliminado en la fase de grupos, el pugilista se quedó con una gran deuda. Ahora, debe cumplir con su palabra y sacar de sus cuentas bancarias unos cuantos miles de dólares.

Pese a que el equipo azteca hizo su peor presentación desde la Copa del Mundo de Argentina de 1978, Canelo siempre tuvo fe. “No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté”, compartió en entrevista con Adela Micha, una conductora mexicana.

La presentadora le recriminó por haber invertido una gran suma de dinero en su fanatismo. No obstante, Álvarez se defendió y dijo que lo más importante para él era confiar en los seleccionados. “Va a jugar la final, a lo mejor no la gana, pero va a jugar la final. Yo le aposté US$10.000 a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final. Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra”, aseguró.

La apuesta que hizo Canelo Álvarez por la Selección de México en Qatar 2022

Adela confió en que las predicciones del mexicano no resultarían a su favor y decidió hacerle una propuesta más: “Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, añadió en su programa La Saga Live. Finalmente, tras el partido del miércoles ella ganó el desafío y ahora Canelo no solo tendrá que pagar su apuesta, sino también un vino costoso.

La polémica de Canelo Álvarez contra Messi por el Mundial de Qatar 2022

El originario del estado de Jalisco, México, protagonizó una polémica a nivel internacional en los últimos días. Resulta que se viralizó un video en el que Lionel Messi aparecía en los vestidores del Estadio Lusail, después de su enfrentamiento contra México en la fase de grupos. En la grabación figuraba el argentino quitándose las zapatillas pero, mientras hacía eso, había en el suelo una camiseta de la escuadra tricolor.

Algunos fanáticos consideraron ese acto como una falta de respeto y Canelo no fue la excepción. El boxeador arremetió contra La Pulga e incluso advirtió que, si llegaba a encontrárselo, le propinaría un golpe de pugilista profesional.

Canelo Álvarez amenazó a Messi por supuestamente patear la playera de México @Canelo/Twitter

Las declaraciones de Álvarez causaron indignación y una disputa interminable entre los aficionados mexicanos y los albicelestes. Pero, con el paso de los días, la situación se aclaró y el propio Messi dijo que tirar todas las playeras al suelo era algo rutinario dentro de los vestidores.

La disculpa de Canelo Álvarez a Messi @Canelo/Twitter

En consecuencia, Canelo se disculpó públicamente con él y aclaró que no tenía el conocimiento de lo que pasaba detrás de bambalinas. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, cerró tras la polémica.

