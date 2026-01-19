El día en que Nicolás Maduro quiso limpiar su imagen con la historia de su banda de rock

Los últimos meses de Nicolás Maduro al frente de Venezuela, antes de la captura por parte de Estados Unidos, estuvieron marcados por una agenda de apariciones amigables y anécdotas de todo tipo. En medio de un clima de tensiones, en cada acto el entonces presidente intentaba mostrarle al mundo una faceta distendida. Se reunió con influencers y cantó “Imagine”, de John Lennon; bailó en un acto en el que pidió, en medio del asedio de los buques de estadounidenses, “peace forever, no crazy war”; y hasta dijo que ganaba 100 dólares por mes y que el dinero lo administraba su esposa. Incluso, en ese raid de lavado de imagen y noticias positivas, salió a la luz su historia como guitarrista de una banda de rock -viralizada por cuentas no oficiales vinculadas a su gestión-.

Nicolás Maduro cantó “Imagine” de John Lennon mientras en medio de las tensiones con Estados Unidos

El pasado desconocido de Nicolás Maduro con una guitarra bajo el brazo

Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 2 de enero por el gobierno estadounidense para ser juzgado por crímenes de narcoterrorismo, apeló al humor y a historias de vida para para enviar mensajes a sus seguidores, a sus contrincantes y a otros políticos mundiales.

La primera mención a su “historia con el rock” fue poco después de asumir el gobierno, aquel 5 de marzo de 2013. En ese entonces, el canal de YouTube de la cadena televisiva venezolana UN 24 publicó una entrevista donde el líder chavista rememoró sus tiempos como “músico rebelde revolucionario”.

Maduro Recordó Sus Tiempos Como Rockero

La entrevistadora tocó el tema y lo consultó por su desempeño musical, con un video que se hizo viral otra vez tras su captura. En aquellos años, lejos de imaginar lo que le depararía el destino, fue filmado en una presentación de la banda Enigma.

“Carlos Carillo, un compañero del valle”, señaló Maduro, sobre el líder del grupo que aparecía en pantalla. Luego, describió: “Es el grupo Enigma, yo tocaba la segunda guitarra”. Y, ante la pregunta de la entrevistadora, el entonces presidente respondió: “No, yo no cantaba”.

Muy familiarizado con la escena under local de la década del 80, Maduro comenzó a relatar las bandas y los famosos que ya comenzaban en esa época, muchos con una impronta “revolucionaria” de izquierda: Resistencia, Paul Gillman, Arcángel, entre otros. “Era un movimiento de jóvenes rockeros, rebeldes y revolucionarios, de Caracas”, supo definir en la entrevista.

Incluso recordó que él había comenzado su ruedo guitarresco en otra banda, Madera, cuyos integrantes, según dijo, habían muerto en un accidente.

“Ahí nosotros participamos en los barrios de la época, no solamente rock, sino también la salsa, el guaguancó, los talleres de percusión caribeña, era impresionante. En aquella época vinieron cubanos y veían como en los barrios de Caracas se tocaba los ritmos del guaguancó y todos sus derivados, con tanta maestría y tanta fuerza como en la Cuba del ’40, del ’30, del ’50. Realmente impresionante”, destacó el entonces presidente, en relación con los ritmos latinos. “Me da mucha nostalgia ver eso”, señaló ante el video de Enigma.

Enigma En Vivo 1981

Luego de su captura por el gobierno estadounidense, se viralizó en redes sociales aquél viejo video de Enigma que muestran en la entrevista de UN 24. Sin embargo, se generó una polémica de acuerdo a quién es el que canta y toca la guitarra: ¿Carrillo o Maduro? Medios relevantes citan al presidente de la Fundación Nuevas Bandas, Félix Allueva, al declarar que Maduro es el que aparecía en el video, con una remera anaranjada, pero el posteo está eliminado de redes sociales. Aunque la cuenta @nicolasmadurom de TikTok posteó una foto del exlíder en dicha época, al evocar su trayectoria musical, ninguna imagen marca su participación en el video, más allá del parecido físico.

Maduro con un bajo eléctrico en el Sexteto Juventud

Sin embargo, en el 2024, la cuenta @nicolasmadurom publicó un video donde se lo ve al chavista cambiar con uno de los intérpretes del Sexteto Juventud y quedar al frente del bajo, donde se desempeña con relativa capacidad sin dejar de mirar los dedos de su mano izquierda. “Descubre a Nicolás Maduro como nunca lo has visto”, rezaba el pie del posteo. Hoy, la realidad del dirigente es otra. Preso en Nueva York, alejado de la música, espera por las audiencias judiciales para saber qué será de su destino.