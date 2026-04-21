Celebra Abbott, sufre DeSantis: Texas vence a Florida en el ranking de mejores estados para hacer negocios

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró en público el liderazgo de Texas en el ranking de la lista de los mejores estados para hacer negocios que elabora la revista Chief Executive. Florida se ubica en la segunda posición.

Texas, el mejor estado para hacer negocios según “Chief Executive”

El ranking de Chief Executive también ubica en buenas ubicaciones a Tennessee, Carolina del Norte y Georgia, detrás de Texas y Florida. El reporte, basado en la opinión de más de 650 directores ejecutivos, presidentes y propietarios de empresas, posiciona a Texas como el destino preferido del sector privado por vigésimo segundo año consecutivo.

Greg Abbott celebró este logro mediante un comunicado oficial donde destacó las políticas de crecimiento aplicadas por su administración. “Texas es el lugar donde las empresas innovan y donde la oportunidad abunda”, afirmó el gobernador.

Texas ya es la octava economía del mundo y Greg Abbott lo celebra Imagen ilustrativa generada con IA

Según Abbott, el éxito del estado radica en sus políticas favorables a la inversión, una fuerza laboral de clase mundial y las inversiones estratégicas en infraestructura, educación y capacitación técnica.

Desde la perspectiva de los organizadores del ranking, el desempeño de Texas resulta notable. Christopher Chalk, editor del grupo Chief Executive, señaló que los ejecutivos representan un grupo difícil de complacer y, sin embargo, el estado repite la primera posición cada año, algo que calificó como una hazaña considerable.

El crecimiento de la economía de Texas

El informe de la publicación destaca que aquellos estados enfocados en aspectos fundamentales como el talento humano, la infraestructura, la carga impositiva y el marco regulatorio son los que garantizan buenos resultados.

El viernes, la oficina del gobernador difundió estimaciones preliminares de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos que reflejan la robustez del mercado tejano. El Producto Interno Bruto de Texas se expandió hasta los 2,9 mil millones de dólares durante 2025, lo que la convierte en la octava economía del mundo. Además, esta entidad lideró la nación en términos de crecimiento económico con una tasa del 2,5 por ciento anual.

El informe oficial vincula directamente este crecimiento con las medidas pro-desarrollo impulsadas por el gobierno estatal en el último periodo.

La competencia entre estados por atraer capitales continúa como un eje central en la política económica estadounidense. Mientras Florida pelea por consolidarse como la alternativa principal, Texas afianza su liderazgo bajo una premisa que Abbott describe como la capacidad de moverse a la velocidad de las empresas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.