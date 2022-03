Ed Sheeran reveló cómo se enteró de la muerte de uno de sus mejores amigos: “Es muy difícil”

A la par de su carrera musical, Ed Sheeran vive una etapa personal bastante complicada. En menos de un mes, el artista despidió a dos grandes amigos. El primero de ellos, Jamal Edwards, un empresario británico de 31 años, quien descubrió al cantante y que murió de forma repentina, y recientemente Shane Warne, una leyenda australiana del críquet que falleció a los 52 años, luego de seguir una dieta líquida extrema. “El mundo se lleva gente increíble”, expresó el solista en sus redes sociales.

Durante una entrevista en el programa de radio Carrie & Tommy (Hit Network), el cantante reveló cómo se enteró de la muerte de Warne. Ese día, Ed salía de la Corte, donde se presentó para demostrar que no plagió al dúo de compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue con el tema “Shape of You”. Fue luego de la audiencia que un paparazzi se le acercó para preguntarle cómo se sentía acerca de la reciente pérdida. “Es muy difícil. Perdí a mi mejor amigo Jamal a fines de febrero y ahora a Shane”, expresó, según consignó The Daily Mail.

Ed Sheeran habló de la muerte de Shane Warne durante una entrevista radial

En ese sentido, comentó que el proceso judicial es tan extenuante que siente que todavía no pudo procesar la muerte, vivir el duelo y llorar la pérdida de su amigo. “Lo quiero mucho. Tengo un último recuerdo increíble de nosotros en un concierto de Coldplay”, manifestó, y agregó que el deportista y él eran muy cercanos.

Ed Sheeran le dedicó un emotivo mensaje a Shane Warne (Crédito: Instagram/@teddysphotos)

En una publicación que Ed hizo en su cuenta de Instagram, expresó que Shane fue un hombre con un corazón muy noble y que siempre hizo mucho más de lo necesario para que las personas se sintieran bienvenidas y especiales. “Era un caballero. Dedicó horas y años de su vida a llevar alegría a otros y fue un increíble amigo para mí. Te voy a extrañar”, se leyó en parte del emotivo mensaje.

Quién era Shane Warne, una leyenda del críquet y gran amigo de Ed Sheeran

Shane Warne fue un jugador de críquet australiano, considerado uno de los mejores bowlers (lanzadores) de todos los tiempos. Tenía 52 años y murió a principios de marzo de un paro cardíaco durante un viaje que hizo con algunos amigos a Tailandia, según consignó The Daily Mail.

“Se encontró a Shane en su villa en Samujana y, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no se pudo revivir”, señaló el agente del deportista en un comunicado. Warne acababa de cumplir con una “dieta líquida extrema” para adelgazar. Muchos especialistas de la salud consideran que este tipo de alimentación tan restrictiva y baja en calorías somete al corazón a tensión adicional.

Shane Warne murió a los 52 años (Crédito: Instagram/@shanewarne23)

“En su mayoría, estos riesgos se suman a un problema cardíaco subyacente, no surgen de la nada. Dudo que puedan causar un problema cardíaco solos”, explicó el profesor Garry Jennings al diario británico.

Warne se hizo muy popular por su relación sentimental con la actriz Elizabeth Hurley, quien recordó al deportista a través de una publicación que hizo en sus redes sociales y donde se despidió de él con la frase: “Descansa en paz, mi amado corazón de león”.