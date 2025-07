El error que hace que este centavo de dólar de 1898 valga más de US$25.000

La numismática vuelve a ser noticia: la pieza de un centavo de dólar conocida como “Indian Head”, que data de 1898, despertó el interés de coleccionistas y aficionados. Esta moneda puede alcanzar un valor de hasta 26.500 dólares en el mercado, un precio que la convierte en un objeto de deseo para los entusiastas.

Por qué es tan valiosa la moneda de un centavo conocida como “Indian Head”

En el mundo de la numismática, las monedas raras, especialmente aquellas con errores de acuñación y en buen estado de conservación, suelen alcanzar un gran valor entre los coleccionistas. Estos entusiastas están dispuestos a pagar altos precios por conseguir piezas únicas.

Un claro ejemplo es el centavo “Indian Head” de 1898. Según CoinValueLookup, este ejemplar puede subastarse hasta en 26.000 dólares. Su valor final depende directamente de factores como su estado de conservación, la coloración y la presencia de posibles errores en su diseño o fabricación, como la falta del escudo.

Frente del centavo "Indian Head" de 1989 (coinvaluelookup)

Otro elemento que suma valor a la pieza, es que fue el segundo centavo pequeño que la Casa de la Moneda de Estados Unidos introdujo en el país después del “Flying Eagle”, y que se acuñó durante solo tres años, debido a defectos de fabricación.

La idea surgió para honrar a los nativos americanos, pero el diseñador jefe y retratista de la Casa de la Moneda de Filadelfia, James Barton Longacre, representó a la dama de la libertad con un tocado indio.

Coin Value Look Up refirió que el “Indian Head” fue introducido en 1859 con una composición del 88% de cobre, la cual fue modificada en 1864 a un 95%. Además de su alto contenido de este metal, la moneda es particularmente valiosa porque las piezas sin circular son extremadamente raras, a pesar de haber estado en circulación en el país entre 1859 y 1909.

La Casa de la Moneda de Filadelfia acuñó una gran cantidad de centavos “Indian Head” durante esa época, que constó de 50 años en las que se produjeron cerca de 50 millones de piezas, además de 1,795 que se usaron de prueba.

El diseño del centavo presenta en su anverso la figura de la Dama de la Libertad de perfil, ataviada con un penacho indio. A su alrededor se lee la frase “United States Of America”, y debajo, el año de circulación, en este caso, 1898.

En el reverso de la moneda, se destaca un escudo en la parte central superior, enmarcado por una corona de laurel. En el medio de la pieza, se inscribe la leyenda “One Cent”.

Elementos que vuelven valioso al centavo “Indian Head”

Los especialistas en el campo de la numismática señalan que el precio del “Indian Head” depende de varios factores como el color, errores en su fabricación y la circulación. Las monedas marrones son las de menor valor, ya que alcanzan un precio de entre uno y 30 dólares, aunque las piezas mejor conservadas alcanzan hasta los 350 dólares.

Reverso del centavo "Indian Head" de 1989 (coinvaluelookup)

Los centavos de color marrón suelen ser los más caros y los que no han circulado se compran entre 90 y 550 dólares. Mientras que las moneda de color rojizo son las más preciadas, y los ejemplares raros de grado MS 67 pueden alcanzar entre 5,700 y siete mil dólares, aunque hay casos como el subastado en 2011, que alcanzó la cifra de 26,450 dólares, refirió el sitio especializado.

Cuáles son los centavos “Indian Head” que valen más dinero

Aunque en octubre de 2011, una subasta por una moneda de este tipo alcanzó casi los 27 mil dólares, no es el más caro que se ha vendido, ya que en agosto de 2019, en Stack’s Bowers, un centavo CAM PR 67 de 1898 alcanzó los 36 mil dólares, indicó el medio.

Otras monedas “Indian Head” de las más caras del mercado son: