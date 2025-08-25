El español Rahm firma un doblete en LIV Golf al ganar el título por equipos

El español Jon Rahm se embolsó el doblete de LIV Golf luego de que su Legión XIII venciera este domingo en Míchigan a los Crushers GC de Bryson DeChambeau en la final del torneo por equipos del circuito de financiación saudita.

En una fiesta de birdies, el exnúmero uno del mundo, de 30 años, se anotó un nuevo logro exactamente una semana después de que se proclamara campeón por segunda vez consecutiva del LIV en Indianápolis, en el último torneo individual del calendario.

El vasco, la mayor figura que este circuito ha arrebatado a la PGA desde su irrupción en 2022, y el inglés Tyrrell Hatton lograron birdies en los dos últimos hoyos del recorrido reglamentario.

Consiguieron otros dos en el segundo hoyo de la eliminatoria a muerte súbita contra DeChambeau y el británico Paul Casey en el campo de The Cardinal at Saint John's Resort en Plymouth, Míchigan.

DeChambeau, dos veces ganador de Majors, disparó birdies en tres hoyos consecutivos al final del recorrido regular, logrando una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par, que fue la mejor puntuación del día.

Pero Hatton y Rahm emularon los birdies en los hoyos 17 y 18, por lo que la Legión y Crushers terminaron el recorrido empatados con 20 bajo par, mientras que Stinger GC, el equipo sudafricano capitaneado por Louis Oosthuizen, quedó muy atrás con 12 bajo par.

Entonces Rahm, dos veces ganador de Grand Slam, y DeChambeau eligieron cada uno a un compañero para los hoyos adicionales.

DeChambeau y Hatton hicieron birdie en el primer hoyo del desempate, mientras que el español y Casey hicieron par.

En el segundo, Hatton y Rahm colocaron sus segundos golpes cerca, mientras que Casey se encontró a unos seis metros del hoyo y DeChambeau terminó en el rough.

Cuando los jugadores de la Legión convirtieron sus intentos de birdie, el título fue suyo.

En la fase regular, Caleb Surratt lideró a Legión XIII con 64 golpes, Rahm y Tom McKibbin firmaron ambos 65 y Hatton anotó 66.

Por parte de Crushers, DeChambeau registró 62, Casey y Anirban Lahiri dispararon 65 y Charles Howell III firmó 68.