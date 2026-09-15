El estado obligado a volver a su antiguo mapa de distritos por orden de la Corte Suprema a semanas de las elecciones en USA

A pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, un estado quedó atrapado en una disputa judicial sobre la organización de sus distritos electorales. La decisión involucra a la Corte Suprema y obliga a mantener en suspenso un mapa diseñado para favorecer a los republicanos, mientras continúa el proceso que determinará la distribución territorial en los comicios generales.

La Corte Suprema de EE.UU. frena el nuevo mapa electoral de Missouri

La Corte Suprema de EE.UU. intervino en la disputa por los distritos electorales de Missouri y concedió una apelación de emergencia presentada por los organizadores de un referéndum que se opone al nuevo esquema de representación.

Según la orden de la Corte Suprema, la solicitud de suspensión presentada ante el juez Brett Kavanaugh y posteriormente remitida al pleno del tribunal fue aceptada. De esta manera, quedó frenada la orden emitida el 8 de septiembre por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Missouri, dentro de la causa 4:26-cv-1424.

La suspensión permanecerá vigente mientras se resuelve la apelación ante el Octavo Circuito y, eventualmente, una solicitud de revisión por parte de la máxima instancia judicial del país.

La propia orden establece que, si la Corte Suprema rechaza revisar el caso, la suspensión terminará automáticamente. Si, en cambio, acepta intervenir mediante un recurso, la medida continuará hasta que se remita la sentencia correspondiente.

Missouri y la disputa por los distritos para las elecciones de noviembre

El conflicto comenzó alrededor de un nuevo mapa electoral para las elecciones a la Cámara de Representantes. El diseño fue impulsado por sectores republicanos y fue elaborado con el objetivo de otorgar al partido una ventaja en la representación federal del estado.

De acuerdo con la información publicada por Courthouse News, los nuevos distritos fueron diseñados con la proyección de que los republicanos pudieran quedarse con siete de los ocho escaños que Missouri tiene en la Cámara de Representantes y fueron aprobados mediante una ley.

El diseño cuestionado buscaba otorgar al Partido Republicano una ventaja significativa para quedarse con siete de los ocho escaños en la Cámara de Representantes Imagen editada con IA/ Freepik

Opositores a la medida buscaron impulsar un referéndum estatal y reunieron más de 300 mil firmas para intentar llevar la cuestión a los votantes antes de que el nuevo mapa pudiera ser utilizado en las elecciones generales.

El secretario de Estado de Missouri, Denny Hoskins, rechazó la petición. Su argumento fue que la Constitución estatal no permitía utilizar este mecanismo de referéndum para cuestionar una redistribución de distritos del Congreso.

La disputa pasó por distintos niveles judiciales, con decisiones enfrentadas que terminaron llevando el conflicto hasta Washington.

Missouri deberá usar el mapa anterior para la elección general

La cuestión central quedó vinculada a la validez de la consulta impulsada por los opositores al nuevo diseño. La Corte Suprema de Missouri determinó que la petición de referéndum tenía el efecto de suspender los nuevos distritos, con efecto retroactivo a diciembre del año pasado, mientras los votantes decidían sobre su aprobación.

Aunque el nuevo mapa llegó a utilizarse durante las elecciones primarias de agosto, el máximo tribunal estatal estableció que para el comicio general debían usarse nuevamente la conformación previa, aquella que fue aprobada después del censo de 2020.

Los funcionarios estatales recurrieron entonces a la Corte Suprema de EE.UU. para intentar evitar que se aplicara la decisión del tribunal estatal. La presentación se produjo apenas unos días antes de la fecha límite para introducir modificaciones en las boletas de noviembre.

Missouri quedó entre órdenes judiciales enfrentadas por los mapas electorales

La disputa llegó a un nuevo punto de tensión el jueves, cuando la Corte Suprema de Missouri declaró en desacato a Hoskins por no haber cumplido con su decisión sobre la redistribución de distritos.

La situación, sin embargo, volvió a modificarse pocas horas después. El presidente de la Corte Suprema de Missouri, W. Brent Powell, señaló que Hoskins había corregido su conducta al revertir su posición anterior y comprometerse a respetar el mapa de 2022.

La intervención de la Corte Suprema de EE.UU. ese mismo día agregó una nueva instancia al enfrentamiento. El tribunal suspendió la aplicación de los nuevos distritos y dejó en pausa el mapa favorable a los republicanos.

La consecuencia inmediata de la orden de la Corte Suprema es que el nuevo esquema de distritos no puede utilizarse mientras continúe el proceso judicial en las instancias correspondientes. La resolución federal no constituye todavía una sentencia definitiva sobre el fondo de toda la disputa, sino una suspensión vinculada al desarrollo de las apelaciones.