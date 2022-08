El estremecedor momento en el que dos tiburones se acercaron a la costa de Florida: “¡Salgan del agua!”

El terror de un grupo de bañistas quedó registrado en el video que la joven Kara Skonieczny compartió en sus redes sociales este fin de semana y que muestra la aparición de dos tiburones en Neptune Beach, en un día que parecía ser como cualquiera y que pudo terminar en tragedia de no ser porque los detectaron de manera oportuna.

Este suceso se suma a otros que han atemorizado a los residentes de diferentes regiones costeras de los Estados Unidos por el incremento de estas incidencias, como es el caso de Long Island, que lleva un conteo de más de cinco ataques de tiburones durante el verano, y también en Cabo Cod, en Massachusetts.

Mientras se ve a dos tiburones nadando muy cerca de la orilla y chocando sus aletas, se escucha a una persona que no está en cámara gritando: “¡Salgan del agua!” para apresurar a otros turistas.

“Hubo un poco de emoción este fin de semana”, escribió Kara Skonieczny al pie del video que rápidamente se viralizó en advertencia. Algunos creen que es normal para una zona costera como esa y para otros es una lección para tener más cuidado mientras juegan en las olas.

El instante en el que una mujer descubre a un par de tiburones nadando en Neptune Beach, Florida

De acuerdo con sitios de noticias locales, otros paseantes han informado sobre la presencia de tiburones también en Ponte Vedra Beach, en la región de Jacksonville, Florida, incluso el sábado pasado trascendió la noticia de un supuesto ataque en Jax Beach.

Pese a que no pueden confirmar que se haya tratado de un tiburón porque no lograron verlo en el momento, los rescatistas fueron testigos del grito de ayuda de un hombre al mediodía y acudieron para sacarlo del agua. La escena que hallaron fue terrible: “Su pie colgaba mientras lo llevábamos a la orilla. Se notaba que no tenía movimiento en el pie. Seguí diciéndole que mantuviera el contacto visual conmigo”, declaró uno de ellos. Las lesiones en la pantorrilla fueron clasificadas como graves y lo último que se supo es que la víctima estaba en el hospital recibiendo atención médica.

Los ataques de tiburón se han vuelto una preocupación en la costa Este de Estados Unidos captura de YouTube - captura de YouTube

Maxwell Ervanian, oficial de rescate de Jacksonville, dijo que los ataques de tiburón no son una constante en la región, sin embargo, llamó a extremar precauciones cuando perciban alguna presencia extraña en el agua y a mantener la calma en todo momento: “Los tiburones no necesariamente viajan en manadas. Entonces, si ves una aleta, eso es más una indicación de un tiburón que si vieras un par de aletas. Lo más probable es que sean delfines”.

Aunque no se trata de hechos que cobren la vida de los nadadores, la semana pasada ocurrió otro ataque en el condado de Volusia. Un hombre que se encontraba a las orillas del mar con el agua hasta la cintura fue mordido en el pie y trasladado al hospital con riesgo menor. De acuerdo con expertos en naturaleza marina, los tiburones se encuentran en busca de comida, no van detrás de los humanos, pero llegan a la orilla persiguiendo bancos de peces que también han sido captados por las cámaras en semanas pasadas.