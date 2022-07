Alerta por los ataques de tiburones en una playa de Estados Unidos: ya hubo seis víctimas en la temporada

Los avistamientos de tiburones no son asunto nuevo en Long Island. En 2020, Don Clavin, supervisor de la ciudad de Hempstead, introdujo a los operativos un equipo de salvavidas capacitados para detectar la presencia de estos animales en la zona y lo llamó “Shark Patrol”, su trabajo es alertar a los visitantes para prevenir riesgos. El panorama no ha cambiado. “En los últimos años hemos tenido más avistamientos de los que hemos visto en alrededor de una década”, reconoció Clavin en declaraciones para CBS el mes pasado.

Dos hechos ocurridos esta semana han puesto en alerta a la población. Este miércoles, las autoridades informaron sobre un ataque contra Shawn Donnely, un hombre de 41 años que practicaba surf en Smith Point County Park, en Suffolk, a las 7 de la mañana, cuando fue sorprendido por la mordida de lo que él describió como un tiburón tigre. “Me dio en la pantorrilla izquierda y me tiró de la tabla... cuando me estaba cayendo de la tabla, vi la aleta y su espalda. Me detuve un minuto, miré y mis brazos estaban allí, mis piernas estaban allí, fue como ‘estoy bien’. Puse mi tabla entre mi cuerpo y él, pasó por debajo de mí, le di una palmada y se fue. Fui a la playa y monté una ola directamente”, dijo tras librarse del riesgo.

Los avistamientos de tiburones se han incrementado en Long Island en los últimos meses

Donnely declaró que en los años que lleva practicando surf en Smith Point nunca había visto un tiburón. El deportista fue trasladado a un hospital para tratar sus heridas y ser atendido por la conmoción que le provocó el suceso. Tras este hecho, quedaron suspendidas las actividades acuáticas en Long Island durante varias horas para permitir que las autoridades realizaran un monitoreo de seguridad en la zona que incluyó vigilancia con drones y vehículos acuáticos.

El segundo caso de ataque de tiburón sucedió a las 18 horas en Seaview Beach, esta vez la víctima fue un hombre de 49 años que paseaba por el mar con el agua a la cintura y de forma repentina un tiburón llegó por detrás para morderle la muñeca izquierda y los glúteos. El originario de Arizona recibió atención oportuna en el Hospital de la Universidad de Stony Brook y las autoridades consideran que las heridas no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades de Long Island han recomendado a los nadadores y surfistas acudir acompañados a realizar actividades acuáticas, preferir las zonas con vigilancia de salvavidas y no usar accesorios brillantes para prevenir nuevos ataques de tiburón

Previo al segundo ataque de este miércoles, Steven Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, dijo que la frecuencia de los avistamientos podría tratarse de una señal de “una nueva normalidad” y añadió: “Afortunadamente, no hemos visto lesiones significativas, ni esperamos verlas, pero es algo de lo que debemos estar conscientes”. Sin embargo, ambos hechos han empezado a preocupar a los locales porque son el quinto y el sexto episodio en el verano. A principios de mes, en Smith Point, un salvavidas que realizaba un ejercicio de entrenamiento, donde pretendía ser la víctima en un simulacro, fue mordido en el pecho y en la mano; afortunadamente logró salir del agua y ponerse a salvo.

Hasta ahora, las autoridades han hecho una serie de recomendaciones a los nadadores, entre las que están acudir acompañados a la playa, evitar adentrarse en el mar al amanecer y al atardecer, preferir las zonas que cuentan con salvavidas y no usar accesorios brillantes.