El FBI investiga la muerte de una joven en un crucero: apareció muerta debajo de una cama y envuelta en una manta

MIAMI.- La misteriosa muerte de una porrista de secundaria de Florida a bordo de un crucero de la marca Carnival, a principios de este mes, suscitó la atención local e internacional en medio de intensas especulaciones en las redes sociales, aunque los indicios comienzan a a apuntar a una persona de su entorno familiar: su hermanastro.

Anna Kepner, la joven de 18 años de Titusville, Florida, murió a bordo del crucero Carnival Horizon el 8 de noviembre. Estaba debajo de una cama, envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas, según una fuente de seguridad. El médico forense del condado de Miami-Dade no especificó la causa ni la forma de su muerte.

Las autoridades no han anunciado todavía cargos penales relacionados con la muerte de Kepner. Entre las líneas de investigación que se barajan está la posibilidad de que haya habido algún tipo de pelea con su hermanastro antes de su muerte, según informó una fuente a ABC News. Los investigadores también barajan otras posibilidades, como una emergencia médica o una sobredosis.

Anna Kepner era porrista en su escuela secundaria. Su familia recordó su espíritu alegre y entusiasta Twitter

El interés por la muerte de Kepner se intensificó tras la presentación judicial el lunes pasado en un caso aparte, donde se indica que el FBI está investigando su muerte y que un menor podría estar implicado. Se trata de un caso de divorcio entre Thomas Hudson y Shauntel Hudson, quien describió al padre de Kepner como su pareja. Shautel viajaba en el crucero con el padre de Kepner, con la joven porrista y con sus propios hijos menores.

Hudson fue informada, a través de conversaciones con investigadores del FBI y sus abogados, de que podría iniciarse un proceso penal contra uno de sus hijos.

Investigación en curso

El abogado de Hudson dijo que su clienta no puede ser obligada a testificar, ya que cualquier testimonio que pudiera dar podría perjudicarla a ella o a su hijo adolescente en la investigación penal en curso. Un vocero del FBI dijo que de presentarse cargos lo haría la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Slain teenage cruise passenger Anna Kepner’s stepbrother, 16, is ‘suspect’ in her killing — as his dad is accused abusing him: docs https://t.co/i42680vg6N pic.twitter.com/wblOYpQm2b — New York Post (@nypost) November 19, 2025

Los investigadores están examinando minuciosamente los registros de seguridad del barco, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y registros de acceso, para determinar quién estuvo dónde en los distintos momentos previos a la muerte de Kepner.

El jueves se celebrará un servicio conmemorativo en su honor. Su familia instó a los asistentes a vestir ropa colorida en lugar del tradicional negro de luto, en memoria del alma brillante y hermosa de Anna.

El obituario la describía como una persona alegre, extrovertida y responsable, que siempre fue auténtica. Planeaba graduarse en 2026 de la Temple Christian School de Titusville, Florida, ubicada a 64 kilómetros al este de Orlando. Soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia y amaba profundamente a sus hermanos.

El Carnival Horizon tiene capacidad para casi 4000 pasajeros y navega por el Caribe. Carnival Cruise Line informó que el barco regresó a PortMiami el 8 de noviembre, como estaba previsto, y que colaboraba con la oficina del FBI en Miami para investigar el incidente.

Agencia AP