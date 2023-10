escuchar

En noviembre de 2020, los investigadores municipales hicieron un descubrimiento único al interior de una cárcel cerrada en Rikers Island, en Nueva York. Dentro de las instalaciones en las que se supone nadie debía estar, hallaron una habitación secreta con objetos valorados en miles de dólares, entre ellos un televisor gigante y sofás de cuero. La pregunta sobre quién la construyó es un misterio que sigue sin encontrar respuesta hasta el día de hoy.

Los hallazgos se conocieron a través de un informe de Daily News. Según publicó, se cree que los trabajadores del Departamento Correccional fueron quienes construyeron esta habitación única en el Centro James A. Thomas, que tiene 90 años de antigüedad y que fue desalojado en 2015 debido a sus grandes concentraciones de plomo y amianto. Ante el riesgo para la seguridad, fue declarado oficialmente prohibido tras su cierre.

Se sospecha que fueron los empleados quienes hicieron la habitación secreta (la foto es ilustrativa) Freepik

De acuerdo con el medio citado, la habitación descubierta se habría utilizado como una sala de estar. Quien la hizo, empleó madera para levantar un piso dentro del edificio, hackeó las tuberías y las líneas eléctricas e instaló alfombras, indicó el Departamento de Investigación.

El o los autores escondieron cientos de objetos valuados en miles de dólares, como material carcelario y 17 quitanieves, con un valor de US$2000 cada uno. Al inspeccionar el edificio en octubre de 2020, los investigadores hallaron el primer botín, que incluía US$100 mil en herramientas, US$450 mil en filtros de aire, 17 sopladores de nieve y US$230 mil en casilleros, que debían instalarse en la cárcel.

Un mes más tarde, los investigadores localizaron la habitación secreta, donde estaba el televisor de 70 pulgadas, una mini heladera, dos sofás de cuero y hasta un baño. Por ahora, no está claro por qué el equipo, que en gran parte estaba nuevo y databa de 2017, se almacenó en el lugar.

Los críticos del sistema legal vieron en este hallazgo un caso único, dado que, aunque fue descubierto hace años, no había trascendido hasta ahora. “Si bien la profundidad de la corrupción y la ilegalidad en el Departamento Correccional revelada por este informe es extrema, aún más preocupante es que los funcionarios de la ciudad hayan sabido de esto durante años y nadie ha rendido cuentas”, indicó Mary Lynne Werlwas, directora del Proyecto de Derechos de los Presos en la Sociedad de Ayuda Legal, en un comunicado.

Las autoridades encontraron diversos ítems que debían ser para la cárcel DOI/NYP

“La construcción de un búnker clandestino con material robado en el corazón de Rikers Island es una declaración de guerra a la autoridad, y los autores se salieron con la suya”. Asimismo, afirmó: “Mientras las personas encarceladas sufren emergencias de calor en celdas sin aire acondicionado, las instalaciones se desmoronan por falta de reparaciones y los programas se recortan por razones presupuestarias, el personal escondía suministros financiados por los contribuyentes detrás de paredes ocultas”.

¿Quién es el autor?

Si bien el caso todavía está bajo análisis, el Departamento de Investigación de la ciudad dijo que había recibido un aviso sobre que los empleados de mantenimiento y reparación almacenaban todo tipo de materiales y equipos en la cárcel.

El lunes, un portavoz del Departamento Correccional indicó que “habían instaurado un nuevo liderazgo para la gestión de las instalaciones y reestructurado la división para garantizar un seguimiento e inventario precisos de todos los equipos”. El resultado general del almacenamiento de estos productos fue un gran despilfarro, dado que muchos ítems quedaron arruinados por la exposición a la humedad y el calor. “La investigación mostró que el Departamento Correccional carecía de una supervisión detallada y no tenía ningún protocolo para rastrear la propiedad o equipos almacenados ahí”, cerró el portavoz, citado por The New York Post.

LA NACION