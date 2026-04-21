Adiós Newsom: el fuerte salto en las encuestas de un candidato de origen latino que busca gobernar California

La carrera por la gobernación de California para ocupar el lugar de Gavin Newsom mostró cambios en la competencia interna del Partido Demócrata tras la salida de escena de varios candidatos y el avance de nuevas figuras. En ese contexto, Xavier Becerra registró un incremento en los niveles de apoyo en los últimos sondeos.

Encuestas en California: cómo se posicionan los candidatos a gobernador

De acuerdo con la Constitución de California, Newsom no podrá presentarse nuevamente debido a las restricciones de cantidad de mandatos, lo que abrió una disputa amplia tanto en el oficialismo estatal como en la oposición.

Xavier Becerra lanzó su campaña

De acuerdo con un relevamiento reciente de Evitarus, Becerra pasó de un nivel inicial de 4% a un 13% en intención de voto, lo que lo ubicó entre los principales postulantes de su espacio.

El estudio fue realizado entre el 15 y el 17 de abril sobre una muestra de 1200 votantes probables para las elecciones primarias del 2 de junio. La consulta combinó encuestas telefónicas y digitales, en inglés y español.

En la medición general, los candidatos republicanos encabezan la intención de voto:

Steve Hilton : el republicano y excorresponsal de Fox News registró el 16% .

: el republicano y excorresponsal de Fox News registró el . Chad Bianco : el exsheriff, también del Partido Republicano, obtuvo el 14% .

: el exsheriff, también del Partido Republicano, obtuvo el . Xavier Becerra : el precandidato demócrata de origen latino obtuvo el 13% .

: el precandidato demócrata de origen latino obtuvo el . Tom Steyer : el empresario y filántropo estadounidense también obtuvo el 13% .

: el empresario y filántropo estadounidense también obtuvo el . Katie Porter : la exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. alcanzó el 10% .

: la exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. alcanzó el . Matt Mahan : el alcalde de San José obtuvo el 5% .

: el alcalde de San José obtuvo el . Antonio Villaraigosa : el exalcalde de Los Ángeles recibió el 2% .

: el exalcalde de Los Ángeles recibió el . Tony Thurmond: el superintendente de Instrucción Pública del estado de California obtuvo el 1%.

Impacto de la salida de Eric Swalwell y el beneficio para Becerra en California

El crecimiento de Becerra se produjo después de la retirada del excongresista Eric Swalwell, quien dejó la contienda en medio de cuestionamientos personales. Antes de este hecho, el exfuncionario federal registraba niveles bajos de apoyo, que luego aumentaron en el sondeo posterior a la salida de su competidor.

En paralelo, otras figuras del Partido Demócrata también modificaron su situación electoral, como la excontralora Betty Yee, quien abandonó la carrera con un respaldo cercano al 1%.

Apoyos políticos a Becerra dentro del Partido Demócrata

El avance en las encuestas coincidió con una serie de respaldos públicos de dirigentes estatales hacia Becerra. Entre ellos se encuentra el presidente de la Asamblea de California, Robert Rivas, junto a otros legisladores.

“Necesitamos un gobernador que esté listo para contraatacar desde el primer día. Por eso me enorgullece respaldar a Xavier Becerra para gobernador”, dijo Rivas, según lo retomado por ABC10.

Desde la conducción partidaria, el titular del Partido Demócrata estatal, Rusty Hicks, señaló que los candidatos con bajo nivel de intención de voto deberían revisar su continuidad en la competencia.

Según su sitio web oficial, Becerra cuenta con más de tres décadas de actividad en el sector público. Fue fiscal general de California y luego ocupó el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Xavier Becerra crece en la interna demócrata de California tras la salida de Swalwell Rich Pedroncelli - FR171957 AP

Durante su paso por la administración federal, participó en acciones legales impulsadas por el estado contra políticas del gobierno de Donald Trump, con foco en temas sanitarios y regulatorios.

Además, se convirtió en el primer latino en desempeñarse como procurador general de California, dentro de una carrera que incluye distintos cargos legislativos y ejecutivos.

Cuándo son las elecciones en California

Las elecciones primarias en California se llevarán a cabo el 2 de junio. En este proceso electoral se elegirán candidatos para gobernador y el Congreso, así como oficinas estatales, locales y diversas medidas electorales.

El próximo 4 de mayo comenzará el envío de las papeletas de votación por correo a todos los sufragistas registrados activos. Luego se abrirán los lugares seguros para la entrega de papeletas.

Tras las primarias de junio, los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos, independientemente de su partido, avanzarán a la elección general del 3 de noviembre.