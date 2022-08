El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 19 al 21 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 19 al 21 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Cuídate de traiciones de amores y amigos este fin de semana, aprende a ser más cauteloso con las personas que te rodean. Tu felicidad siempre es la envidia de otros y tú sueles atraerla en grandes cantidades.

Tauro

No te olvides de tomarte un tiempo para ti al finalizar cada semana laboral, es importante que pases tiempo contigo mismo y que no te adentres tanto en el trabajo. Déjate querer y que te consientan este fin de semana.

Géminis

Dejarás atrás los malos momentos que tuviste y comenzarás a cosechar una racha de buena abundancia. Aprovecha todo lo que los astros te enviarán porque las segundas oportunidades no existen en este caso. Será un fin de semana de mucho amor.

Las predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana

Cáncer

Llegó el momento de tener una buena economía y comenzar a hacer tu propio patrimonio. Estos días piensa en lo que quieres a futuro y cómo vas a lograrlo. Te llegará una nueva oportunidad de trabajo que no vas a rechazar.

Leo

Trata de no meterte en problemas con los de tu alrededor por las diferencias de opiniones. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Es un buen momento para comenzar el negocio que tienes en mente o plantear esas nuevas ideas en el trabajo.

Virgo

Cuídate de los problemas del sistema nervioso y los dolores de espalda porque serán tu punto débil en los próximos días. Deja atrás los corajes, sobre todo por situaciones que no son tuyas. Te invitarán a un negocio relacionado con lo digital.

Libra

Habrá muchas buenas noticias en el tema laboral y amoroso, vívelas y aprovéchalas. Deberás ser un poco más cuidadoso con los gastos, evita comprar cosas que no necesitas y, en cambio, guarda ese dinero para el futuro.

Escorpión

Lo que tanto deseabas llegará a tu vida cuando menos te lo esperes. Ten paciencia y no te sabotees a ti mismo. Mereces la riqueza así que no te estreses porque el que se enoja pierde. Tienes que saber controlar tu temperamento.

Sagitario

Llegó el momento de cerrar en tu vida los episodios de la vida amorosa que te dejaron lastimado en un pasado, es hora de empezar una nueva etapa. Serán días de renovación y de sacar de tu corazón todos los rencores.

Capricornio

Se aproximan cosas nuevas a tu vida y nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Eso sí, ten mucho cuidado con las envidias y desde el primer momento en que detectes actitudes negativas en la gente, aléjate de ellos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Estarás en tu mejor momento para atreverte a ser el líder de un proyecto y los astros te dicen que te saldrá de maravilla. Es necesario pedir las oportunidades para que te volteen a ver. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado.

Piscis

No le cuentes tus planes a toda la gente porque no todos tienen buenas intenciones contigo y las malas vibras existen. El que come callado come dos veces. Entrégale tu corazón únicamente a quien se lo merece.