El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 16 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este jueves 16 de junio para El Heraldo, de México. Desde primera hora de hoy, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan buenos movimientos en lo espiritual, para todos, pero también habrá que hacerse responsable de lo que uno hace. La situación de pareja será algo muy importante para varios este jueves.

ARIES

Tienes que hacerte responsable de lo que dices aún cuando haya sido una broma: asumir las consecuencias del enojo que pudiste causar en otras personas es esencial. Reconoce cuando pierdes y trata de mejorar. Recuerda que un fracaso no es para siempre y solo tú puedes cambiarlo.

TAURO

Si le ocultas algo a tu pareja, la culpa no te dejará vivir tranquilo, así que más vale que seas sincero para no lastimar a nadie y vivir en armonía. Tendrás la oportunidad de demostrar tus capacidades profesionales, porque surgirá una situación que únicamente tú puedes resolver. No lo hagas con arrogancia.

GÉMINIS

Adminístrate mejor, porque el dinero se te va en un abrir y cerrar de ojos. Debes tener una mejor disciplina en cuanto a tus gastos. Modera también tus emociones y evita hacerte expectativas de situaciones que quizá no se van a cumplir.

CÁNCER

Haz un recuento de las ventajas y desventajas que tiene tu relación para que puedas decidir. Si finalmente te quedas, ten en cuenta que debe existir la paz y cero conflictos. Sigues enfrascado en el pasado y eso no te deja avanzar. La nostalgia es un temor a la incertidumbre de lo que vendrá.

Mhoni Vidente da los horóscopos del 16 de junio del 2022

LEO

No dejes de lado la seducción a tu pareja, a veces las relaciones se vuelven rutinarias, pero tú podrás cambiar eso el día de hoy. Tu equipo de trabajo se relajará un poco y tú serás el encargado de tomar las riendas. No dejes que nadie te imponga nada: la libertad es para ser y crecer.

VIRGO

No escuches las críticas de personas que solo quieren verte caer, deja que tu pasión e intuición te lleven por el camino correcto. No le prestes atención a cosas que no la merecen. Acude al médico si así lo ves necesario, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

LIBRA

No pongas en riesgo tu relación por una mentira, quizá tu pareja no te descubra, pero quizá sí. Planeas invertir en un negocio y te saldrá bien. Aunque tengas miedo, lo lograrás y es un plan que ya no se puede aplazar. Ten más disciplina en lo que comes.

ESCORPIO

Tú y tu pareja necesitan un tiempo fuera para recargarse de energía y enfrentar los problemas de la vida laboral. Llegará un buen trabajo o negocio, pero todo a su tiempo, no te desesperes. No ignores las señales que te manda el universo.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

SAGITARIO

Te dirán algunos rumores sobre la persona que amas, pero quizá se trate de su vida del pasado y debes saber que es mejor dejarlo pasar. Tendrás un nuevo trabajo que parece poco interesante, pero hazlo con toda la pasión que tú sabes, los frutos serán grandes.

CAPRICORNIO

La comunicación con tus seres queridos es lo más importante para evitar malos entendidos. El silencio en tu casa será predominante este jueves, tú puedes cambiarlo. Te desilusionarás por algo que no esperabas que sucediera, pero es crucial que no dejes que la tristeza se apodere de ti.

ACUARIO

No hay que esperar actos de los demás que nunca van a suceder; si una persona está comprometida contigo y tu bienestar, se va a notar, no fuerces nada. Confía solo en los que te demuestren que puedes hacerlo. Piensa en ti y en tu salud física, quizá llegó la hora del ejercicio y una mejor alimentación.

PISCIS

Los problemas de una pareja son de dos, así que no evadas tu responsabilidad; ayuda en las tareas del hogar. Escucha los consejos de tus sueños, es algo que no sueles hacer, pero hoy te funcionará. Tendrás un excelente día y te sentirás pleno, no lo desaproveches.