El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 4 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 4 de mayo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Una persona con un alto rango en tu trabajo te dará un comentario positivo hoy, lo que te motivará para hacer tus actividades de forma más productiva. Aprovecha todas las oportunidades que se ciernen sobre ti.

TAURO

Recordarás mucho a una persona del pasado, pero eso no significa que le extrañes o que quieras estar nuevamente con ella. No es necesario que dejes ir esos recuerdos, al final de cuentas formó parte de tu vida.

GÉMINIS

La recomendación para este jueves es que no juzgues a las personas por su apariencia. Está bien ser exclusivo y saber qué tipo de gente quieres en tu entorno, pero no te rijas solo por lo que tienen o lo que aparentan.

Mhoni Vidente compartió las predicciones de cada uno de los signos para este jueves Instagram/@mhoni1

CÁNCER

Quizá debas tomar una decisión importante en cuanto a tu empleo, pero es mejor que te abstengas y lo hagas hasta que tengas bien claras tus ideas. Observa el panorama y mantente tranquilo hasta que sea la hora.

LEO

Es preciso que vuelvas a tener pequeños detalles con tu pareja, no debes esperar a que ella te lo pida. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia en una relación. En el ámbito laboral, hoy deberás cumplir una tarea complicada.

VIRGO

Si te cruzas con una persona de la que crees que puedes enamorarte, no te limites. Déjate llevar y dile lo que sientes. No tienes nada que perder, lo peor que puede pasar es que no seas correspondido, pero no sería el fin del mundo.

LIBRA

Se impone que te atrevas a soltar todo lo que no puedes manejar. A veces quieres tener todo bajo control, pero no es posible. En cuanto a tu pareja, no olvides darle el tiempo que se merece porque podría comenzar a sentirse sola.

ESCORPIO

Te llegará una oferta laboral este jueves y no podrás rechazarla. No importa si ya tienes trabajo o si tienes alguna ocupación, se trata de una oportunidad que no puedes dejar ir. Pide información y trata de acomodar tus tiempos para aceptar.

SAGITARIO

Las inseguridades que se te generaron en relaciones pasadas podrían pasarte factura. No permites que afecten en tu vida porque eso no te permite disfrutar al 100% de tu nueva pareja. Te mereces ser feliz, no lo desaproveches.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que es hora de dejar de lado el pasado y concentrarte en la gente nueva que llegó a tu entorno. Ya no pienses en lo que no pudo suceder con esa persona a la que quisiste mucho, es hora de abrir tus horizontes.

Mhoni Vidente compartió con sus seguidores los horóscopos

ACUARIO

La energía planetaria estará de tu lado para una aventura que está por comenzar en tu vida. Tendrás un camino diferente por descubrir y debes hacerlo con la mejor actitud. Siempre es un buen momento para experimentar cosas nuevas.

PISCIS

Alguien te pedirá un favor de manera urgente, pero no te nacerá ayudarle. No te preocupes, tampoco estás obligado a apoyar por la fuerza. Además, te darás cuenta de que en realidad esa persona no está del todo mal.

