El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 9 de marzo

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 9 de marzo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Los astros te dicen que no te retires de la jugada sin antes explotar todas tus opciones. A veces sientes ganas de rendirte, pero todavía no es el momento. Acelera la marcha y continúa, la victoria no tardará en llegar.

TAURO

La recomendación para este final de semana es que te replantees la manera en la que ganas dinero, ya que podría haber huecos en tus procesos. Hay algo que no te deja ser tan productivo y eso se traduce en la pérdida de dinero.

GÉMINIS

Es momento de que aprendas de tus errores, especialmente los que tienen que ver con el tema amoroso. Debes ir por caminos diferentes si es que quieres obtener resultados distintos a los de tu pasado. No repitas hábitos.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para este jueves YouTube/CanalOficial Mhonividente

CÁNCER

Te llegarán algunas oportunidades en varios ámbitos de tu vida, pero no porque te las ofrezcan significa que debes aceptarlas todas. Elige solo lo que sea mejor para ti y que no te represente ningún malestar, no te sientas presionado.

LEO

No todo irá perfecto en tu trabajo, ya que podrían rebajarte el sueldo o ponerte en condiciones no favorecedoras. Sin embargo, no será una situación del todo mala, dado que si le muestras tu apoyo a la empresa, tus directivos tendrán algunas consideraciones contigo.

VIRGO

Valora el aprendizaje que tuviste en el pasado respecto a las inversiones. Si algo hiciste mal, no te sientas culpable, recuerda que para saber distinguir de algo bueno y algo malo, debes haber cometido ambas en algún momento.

LIBRA

Si tú y tu pareja no atraviesan un buen momento, es hora de que pongas de tu parte. Todos los problemas tienen solución si los dos quieren. Exprésale lo que sientes y ten la apertura de que él o ella haga lo mismo contigo.

ESCORPIO

Si en tu área laboral te piden que resuelvas problemáticas de las que solo tú eres experto, debes exigir una retribución a cambio. Todo lo que sabes no ha sido en vano, sino que te ha requerido un gran esfuerzo aprenderlo.

SAGITARIO

Tendrás una pérdida el día de hoy y, a pesar de que no será muy grave, debes tomarla como una advertencia para tomar más precauciones. Es hora de que mejores tus controles de calidad y seas un poco más atento.

CAPRICORNIO

Hoy recibirás la recompensa a todos tus esfuerzos. Te ofrecerán asociarte con una empresa o una persona que ni en tus mayores sueños imaginaste. Debes decir que sí de inmediato y dar lo mejor de ti en todo.

La pitonisa Mhoni Vidente revela lo que le depara a cada signo este jueves YouTube/@CanalOficial Mhonividente

ACUARIO

Este jueves decidirás que es mejor perder un poco de dinero de los préstamos que hiciste que seguir mortificándote al cobrárselos a esas personas. El desgaste emocional que te genera te hace sentir peor, así que es una buena decisión.

PISCIS

Los astros te dicen que cuides mucho el cómo te relacionas con otras personas, ya que podría haber malentendidos con tu pareja. No hagas nada que haga parecer que tienes otras intenciones. Ser fiel debe ser tu prioridad.

