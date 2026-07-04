Noticias de Chicago e Illinois: la nueva regla sobre green cards que alcanza a unos 161.000 migrantes

En Illinois, unos 161 mil inmigrantes temporales podrían enfrentar más restricciones si buscan tramitar la green card mediante ajuste de estatus. Un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) emitido en mayo, presenta ese trámite como un beneficio discrecional y extraordinario, y prioriza el procesamiento consular fuera del país norteamericano.

Qué inmigrantes en Illinois podrían verse afectados por la nueva política del Uscis sobre la green card

La medida apunta a los extranjeros que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y buscan acceder a la residencia permanente. El Uscis mencionó entre esos grupos a estudiantes, trabajadores temporales y personas con visas de turista.

La mayoría de los solicitantes deberá tramitar la residencia desde consulados fuera de EE.UU Fotomontaje realizado con IA

Según estimaciones de FWD.us, basadas en datos aumentados de la American Community Survey 2023 y ajustadas para estimaciones poblacionales de 2024, en Illinois viven unos 1.988.000 inmigrantes. De ese total, unos 161 mil son inmigrantes temporales, incluidos titulares de visas de no inmigrante y estudiantes internacionales.

Mayor revisión para quienes buscan la residencia permanente

La nueva guía del Uscis establece que el ajuste de estatus dentro de EE.UU. deberá tratarse como una forma extraordinaria de alivio migratorio. Los oficiales deberán evaluar cada expediente de manera individual y considerar todos los factores relevantes antes de tomar una decisión.

La agencia indicó que, como regla general, quienes busquen una green card deberán completar el proceso mediante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), a través de consulados estadounidenses ubicados fuera del país norteamericano.

Zach Kahler, portavoz del Uscis, afirmó que el organismo retoma “el propósito original de la ley” y señaló que, desde ahora, un extranjero que esté temporalmente en EE.UU. y quiera una green card “debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”.

¿Qué cambia para los solicitantes de green card?

El Uscis sostuvo que los no inmigrantes ingresan a EE.UU. por un tiempo limitado y con un propósito específico. Según la agencia, esa estadía no debería funcionar como el primer paso hacia el trámite de residencia permanente.

La nueva política prioriza el procesamiento consular para la mayoría de esos casos. El organismo afirmó que ese esquema permite que el DOS gestione solicitudes en oficinas consulares del exterior. Kahler también sostuvo que el cambio busca liberar recursos del Uscis para otros trámites bajo su competencia, incluidos casos vinculados a víctimas de delitos violentos y trata de personas, solicitudes de naturalización y otras prioridades.

¿Qué es una circunstancia extraordinaria para el Uscis?

El memorando no establece una lista cerrada de “circunstancias extraordinarias”. En cambio, sostiene que los oficiales deberán evaluar la totalidad de las circunstancias antes de aprobar una solicitud. El análisis debe incluir factores positivos y negativos, además de una revisión del historial migratorio, la conducta del solicitante y sus vínculos dentro del país norteamericano. Entre los factores desfavorables que Uscis indica que deben evaluarse figuran:

Violaciones a las leyes migratorias de EE.UU.

Incumplimiento de las condiciones de una visa o permiso de permanencia

Fraude o declaraciones falsas ante Uscis u otra agencia gubernamental

Haber ingresado o recibido un permiso de permanencia en contra de las normas vigentes

Conductas incompatibles con el propósito de la visa o del permiso de permanencia

Permanecer en EE.UU. después de que expirara el período autorizado

Intentar obtener la residencia permanente mediante el ajuste de estatus cuando el proceso consular estaba disponible

Unos 161 mil inmigrantes temporales podrían quedar alcanzados por la nueva política del Uscis Fotomontaje realizado con IA

Entre los factores favorables que pueden ser considerados se encuentran: