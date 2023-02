El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 21 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 21 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Hoy podría presentarse una discusión entre algunos miembros de tu familia. Lo mejor que puedes hacer es intentar calmar la situación. Por otro lado, te darán un plazo más largo para que puedas entregar ese proyecto importante.

Tauro

Una mujer cercana a ti te buscará para que le des un consejo amoroso, ya que atraviesa por una situación complicada. Eso te ayudará a que tomes tus propios consejos y aprendas a soltar el pasado. Solo así podrás darle la bienvenida a un nuevo amor.

Géminis

Los astros te dicen que no tengas miedo de demostrarle tus sentimientos a la persona que te gusta. Lo peor que puede pasar es que te diga que no eres correspondido. Necesitas una respuesta para saber si alejarte o continuar con el cortejo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

En materia laboral estás mejor que nunca, no desaproveches esa racha y sigue así. Respecto al romance, hoy te enterarás de algo oculto acerca de tu pareja. No hagas un problema donde no lo hay. Si no es necesario externarlo, mejor guárdatelo.

Leo

La recomendación para este martes es que pongas fina atención en todos los documentos que debas firmar, ya que podrías meterte en problemas si no lo haces. También se impone que actives tu intuición para que sepas si la persona que amas está mintiéndote o no.

Virgo

Si estás en una etapa de estudios es probable que pases por un mal momento al reprobar un examen. Eso te servirá como lección de que siempre debes prepararte bien. En cuanto a tu salud, estarás bien, pero no será lo mismo para uno de tus familiares. Podría haber síntomas fuera de lo común.

Libra

Tendrás una buena oportunidad de entrar en un nuevo trabajo y no podrás dejarla pasar. Trata de impresionar desde el primer momento para que sepan de lo que eres capaz. No te muestres con mucha necesidad de conseguir el empleo.

Escorpión

Hoy tomarán fuerza algunos temas familiares que creías que ya estaban solucionados. Trata de no involucrarte y de solucionar todo lo más rápido que puedas. Tu salud mental es tu prioridad, así que haz lo que sea necesario para conservarla en buen estado.

Sagitario

Solo tú puedes saber si lo que haces por una persona vale la pena. Si eso es lo que piensas, sigue adelante con tus objetivos. Pero si no, es mejor que te alejes de una vez. Por otro lado, recibirás un regalo inesperado.

Capricornio

La recomendación para el día de hoy es que, si buscas trabajo, les pidas a tus amistades que te ayuden a encontrar algo que se adecúe a tus necesidades. No tiene nada de malo pedir ayuda, mucho menos si es a tus seres queridos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Los astros te dicen que inviertas tu dinero en tu patrimonio. Si el hogar necesita mejoras, no dudes en hacérselas próximamente. En relación con el amor, hay por ahí una persona interesada en ti y no te has dado cuenta.

Piscis

Este martes tendrás la oportunidad de brillar en tu área laboral, no la dejes pasar. Solo así te darás a notar y tus jefes sabrán de lo que eres capaz. Se impone que tengas un detalle romántico con tu pareja para evitar que la distancia se haga más grande entre ustedes.

LA NACION