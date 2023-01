El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 24 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 24 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tienes que organizarte mejor para cumplir con tus responsabilidades. Si sientes que 24 horas no son suficientes en el día, busca una manera para hacer todo. Lo que no es aceptable son los pretextos. Dale prioridad a lo más importante.

TAURO

Se impone que dejes de lado todo lo que te distrae de tus compromisos. Por ponerle atención a cosas secundarias sueles olvidarte de lo realmente valioso. Por otro lado, tú y tu pareja atravesarán por un momento de complicidad.

GÉMINIS

No te niegues a escuchar las críticas de las personas que te rodean. La mayoría te las dice para que mejores en tus procesos. No dejes ir esos consejos. Tampoco te olvides de tu relación amorosa por estar enfocado en el trabajo.

CÁNCER

La irresponsabilidad que has tenido en tu trabajo no te dejará nada bueno. Las consecuencias podrían llegar a ti más rápido de lo que crees si no cambias. Además, deberás cuidar la manera en la que dices las cosas porque lastimarías a alguien.

LEO

Para dar el siguiente paso en el área laboral, primero debes analizar todas las opciones que tienes. Es crucial que aprendas de los errores del pasado para no volver a repetirlos. Respecto a tu romance, es mejor que no intervengas en los problemas que tiene con sus amistades.

VIRGO

Este martes los astros te recomiendan dejarte llevar por tu instinto, en todos los ámbitos de tu vida. No planifiques ni organices nada. Permítele a la vida sorprenderte y mostrarte qué es lo que el destino tiene para ti.

LIBRA

Es necesario que pongas un poco más de esfuerzo en tu trabajo, ya que en este momento tus directivos piensan que no haces lo que te corresponde. Un poco de empeño el día de hoy, podría salvarte de futuras consecuencias.

ESCORPIO

Los planetas te dicen que estés tranquilo y seas paciente, dado a que lo mejor está por llegar a tu entorno. Llegaste a sentir que las cosas no andaban nada bien, pero todo está por cambiar. No te rindas y sigue adelante.

SAGITARIO

Si eres el líder de un equipo, es de vital importancia que le recuerdes a cada elemento todo lo bueno que aporta al grupo. Ten en cuenta que la motivación es uno de los mejores antídotos ante las crisis laborales. Tendrás algunos retos en ese aspecto.

CAPRICORNIO

Te reencontrarás con un amor del pasado, pero debes saber que no será un encuentro favorable para ti. Si tienes pareja, evita contárselo para no generar problemas. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, es mejor que te alejes de esa persona.

ACUARIO

La recomendación para el día de hoy es que no exijas a tus seres queridos algo que no les nace darte. Si las personas no tiene algún gesto contigo, es sencillamente porque no quieren. Tu pareja pasará por un momento difícil y requerirá de tu apoyo.

PISCIS

Tu competencia crece desmedidamente y tú ni siquiera te has percatado. Llegó la hora de que redobles esfuerzos y le digas a tu equipo de trabajo cuál es el nuevo método a seguir. También debes ayudar a tu pareja a relajarse ante los instantes de tensión que vive actualmente.

