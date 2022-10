El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 17 al 22 de octubre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Si estás soltero, esta semana conocerás a alguien del signo Virgo o Capricornio. Serás muy compatible con esa persona. Por otro lado, los astros te dicen que no le prestes atención a los malos comentarios sobre ti.

TAURO

Es tiempo de concentrarte más en tu estabilidad espiritual. Además, deberás estar en contacto contigo mismo para saber lo que quieres y lo que sientes. No tomes ninguna decisión sin antes analizarla internamente.

GÉMINIS

Te invitarán a salir de viaje en los próximos días. Serán de muchos encuentros familiares, por lo que la vida te enseñará a valorar un poco más las cosas pequeñas. Tendrás ciertos problemas en el trabajo, pero sabrás resolverlos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Ponles mucha atención a los problemas de nervios que tienes, de lo contrario podrían agrandarse. También es primordial que comiences a hacer una rutina de ejercicio que te mantenga en movimiento todos los días.

LEO

Ten cuidado con los problemas de estómago que podrías tener en los próximos días. No comas lo que ya sabes que te hace mal. Además, recuerda que para cada acción hay una reacción. Serán días de cambios radicales.

VIRGO

Es tiempo de dejar el yugo familiar y buscar tu independencia. Tener tu propio espacio te ayudará a aclarar algunas ideas. Si dudas sobre tu futuro laboral, ahora las aclararás y dejarás de estar tan pensativo en ese aspecto.

LIBRA

No debes tenerle miedo a los retos. Lo que te hace esforzarte más, es lo que te ayudará a crecer. Por otro lado, tu autoestima se verá mejorado en el momento en que decidas apreciar todos los aspectos positivos que tienes.

ESCORPIO

Tienes que ponerle un poco más de fuerza a tu trabajo y verás cómo avanza el tema económico. Tendrás un aumento de sueldo e incluso nuevas oportunidades. El amor está en puerta para formalizar la relación.

SAGITARIO

Conocerás a alguien con mucha luz y que llenará de paz tu vida. Solo debes aprender a no encariñarte tan rápido por si sucede cualquier decepción. En el tema de la administración, te verás obligado a priorizar tus gastos.

CAPRICORNIO

Recibirás una noticia de embarazo en los próximos días, pero no tuyo sino de algún familiar. También tendrás la visita de familiares. Los astros te recomiendan no buscar problemas donde no los hay.

ACUARIO

Ten cuidado con las traiciones que podrían darse en el trabajo. Meterte en problemas no es la opción, mejor aléjate de esas personas en cuanto sepas quiénes son. No te arrepientas del cómo hiciste las cosas.

PISCIS

Te buscará un amor del pasado para pedirte que regresen, pero tú tienes tu vida hecha ahora y no hay espacio para eso. Tendrás muchas ideas para formar nuevos proyectos y esta semana finalmente se concretarán.

