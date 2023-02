El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 2 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 2 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Comenzarás a extrañar a una persona que ya no está en el plano terrenal. Date tu tiempo de sentirlo y no te presiones, está bien sentirse triste por un momento. Por otro lado, es necesario que cuides más tu relación amorosa.

TAURO

Nuevas personas llegarán a tu vida en un sentido romántico, pero no debes enamorarte completamente desde un inicio porque serán amores pasajeros. Una amistad del pasado regresará a tu entorno para pedirte disculpas.

GÉMINIS

Este jueves una persona hará comentarios en tu contra, con el único objetivo de hacerte sentir mal. No hagas caso y continúa con lo tuyo. Se aproximan días muy buenos, solo debes cuidar no arruinarlos con tu carácter.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

A veces no te das cuenta, pero cerca de ti hay personas que te desean el mal y que les gusta verte en el suelo. Es por eso que a veces te sientes cansado o con las energías bajas. Solo debes aprender a protegerte de no recibir esos malos augurios.

LEO

Tendrás mucho trabajo el día de hoy, pero ese no es un pretexto para desatender tus cosas personales. Tu empresa y tus directivos no te darán el cariño que te da tu familia, así que trata de no esforzarte demás y dejar de lado lo verdaderamente importante.

VIRGO

El karma llegará a ti por acciones que cometiste en el pasado, solo debes soportarlas y después seguir adelante. Respecto al amor, se impone que le entregues tu corazón únicamente a las personas que ya demostraron que sí te valoran.

LIBRA

Tendrás la oportunidad de cambiar de vehículo o comprar ciertos electrodomésticos para tu hogar. Serán días de abundancia y de adquirir cosas nuevas. También cuida tus acciones y lo que les dices a otras personas porque podrías decepcionar a alguien.

ESCORPIÓN

Hoy es un buen día para proponerle a tu pareja tener una cita romántica o una velada que los una más. El tema romántico está bien aspectado para ti, según los astros. Sin embargo, si no tienes pareja, debes cuidarte de la gente que quiere jugar con tus sentimientos.

SAGITARIO

Los planetas te dicen que seas un poco más paciente con tu ser amado y que no le exijas más de la cuenta. Es imposible que esa persona actúe igual que tú, ya que todos aman y demuestran su cariño de diferente manera.

CAPRICORNIO

El día de hoy tendrás que hacer uso de la paciencia. El único problema es que no sueles ser una persona muy apacible, así que deberás trabajar en ello. Por otro lado, muéstrale interés solo a la gente que también te lo demuestre a ti.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Hoy podrías sentirte mal por errores que cometiste en el pasado, pero debes enfocarte en lo que te haga feliz, ya que es la única manera en la que podrás disfrutar plenamente de la vida. Sal de tu zona de confort y busca aquello que te haga sentir pleno.

PISCIS

Estás en el momento correcto para lograr todos tus objetivos, por lo que es crucial que te alejes de la gente negativa. Rodearte de las personas incorrectas podría meterte en problemas irreparables, ya sea en tu trabajo o negocio.

LA NACION