escuchar

En los últimos años, Nana Calistar fue ganando cada vez más popularidad gracias a su presencia en la web y su lenguaje jovial, acompañado de certeras predicciones. Hoy, la astróloga publicó en sus redes las predicciones para este jueves 26 de octubre, señalando que es un día para soltar el pasado.

Aries

La renovación mental te abre puertas. Pronto, valiosas conexiones y oportunidades laborales se presentarán. Aprecia tu capacidad amorosa y reconoce tu valor. No te conformes con menos de lo que mereces. Las grandes realizaciones requieren tiempo; mantente paciente.

Tauro

Cambiar rutinas puede traerte resultados inesperados. Deja el pasado atrás y enfoca tu energía en lo que está por llegar. Sé cauteloso con nuevas amistades; no todos tienen buenas intenciones. Avances económicos y emocionales te esperan.

Géminis

Las heridas pasadas comienzan a sanar, dando paso a nuevos comienzos. Deshazte de las influencias negativas que entorpecen tu progreso. Pronto, un nuevo interés romántico podría surgir. Las finanzas mejoran con una oportunidad inesperada. Es tiempo de reflexión y reconstrucción.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, 26 de octubre UNSPLASH

Cáncer

Vive el presente; es lo único que realmente posees. Antes de tomar decisiones, busca consejo, pero confía en tu juicio. Vigila tu salud y equilibra tu dieta. Los cambios próximos realzarán el valor de las conexiones familiares.

Leo

Transformaciones laborales traen prosperidad. Eventos familiares te unirán a seres queridos. Gestiona tu temperamento; a veces, la pasión te consume. Un nuevo amigo te mostrará una perspectiva fresca. No dejes que las emociones te dominen.

Virgo

La influencia lunar guía tus pasos hacia el logro de tus deseos. El pasado comienza a desvanecerse, permitiendo sanar heridas. Evita chismes y malentendidos. Si alguien captura tu interés, persíguelo con respeto y determinación.

Libra

Expresarte sinceramente será vital para ti. Si sientes que algo no anda bien, vocalízalo, tu voz merece ser escuchada. Considera nuevas oportunidades educativas o de formación; pueden ser la clave para un futuro exitoso.

Escorpio

Posiblemente te enfrentes a traiciones inesperadas, así que mantén tus sentidos alerta. En el trabajo, enfócate en cada detalle para evitar errores. Un viaje se avecina y será una excelente oportunidad para renovarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, 26 de octubre Pixabay

Sagitario

Tu entorno será crucial. Aleja a las personas que no te aportan y busca aquellas que realmente te valoran. Se avecinan cambios en tu economía y vida amorosa. No permitas que la pereza te domine; la vida te está dando lecciones que no deberías ignorar.

Capricornio

Observa con atención a las personas que te rodean, algunas podrían no tener las mejores intenciones. Si sientes que estás en un punto muerto en cualquier aspecto de tu vida, toma un momento para reflexionar.

Acuario

Esfuérzate por tus objetivos y no esperes a que las cosas simplemente ocurran. Un amigo cercano podría buscar tu consejo o apoyo, no lo desatiendas. Las relaciones honestas serán cruciales; asegúrate de ser claro en tus intenciones y sentimientos.

Piscis

Si sientes que tu relación actual está basada más en conflictos que en amor, es el momento de reevaluar. Evita ser parte de rumores o chismes; esto solo traerá problemas. Un evento importante está por suceder.