El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 29 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 29 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan días en los que podrás reunirte con gente que no has visto desde hace mucho tiempo, como amigos o familia. La advertencia es que tengas cuidado con las personas que acabes de conocer, no confíes todavía en ellas.

TAURO

Podrías comenzar a desarrollar sentimientos amorosos por una persona, pero no permitas que crezcan si el escenario no es favorable. Céntrate y date cuenta de que es muy probable que no seas correspondido y que, en ese caso, tienes que olvidarte de tus fantasías.

GÉMINIS

Te llegará un dinero extra con el que podrás salir de apuros. Pagarás algunas deudas o comprarás ciertas cosas que necesitabas. Por otro lado, habrá sucesos inesperados en tu relación amorosa, prepárate mentalmente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

La recomendación para esta jornada y para el resto de tu vida es que aprendas a escuchar a la gente. No todo el mundo piensa igual que tú y tienes que respetar sus ideas. En cuanto al amor, define bien lo que sientes por esa persona.

LEO

Los astros te dicen que no es momento de gastar tu dinero en cualquier cosa. Tienes que ser un poco más organizado con tus finanzas porque, de lo contrario, te quedarás en la ruina. Habrá individuos que quieran aprovecharse de ti.

VIRGO

Te enterarás de algo que no será muy agradable para ti, solo trata de no estresarte tanto. Llévalo con tranquilidad y con la certeza de que tú sabrás resolverlo. Eso te hará darte cuenta de algunas cosas que no querías aceptar.

LIBRA

Es preciso que seas más cuidadoso a la hora de elegir a tus amistades, porque no siempre te fijas en sus verdaderas intenciones. Hay dos personas que te rodean y que no te desean nada bueno, aunque tú pienses que sí.

ESCORPIO

Sé un poco más reservado con lo que hablas porque podrías decir cosas que te metan en problemas. No critiques a los demás en público, no te dará una buena reputación. Además, esas personas se enterarán y no te irá bien.

SAGITARIO

En los últimos tiempos no has sabido solucionar tus problemas y, en cambio, has preferido quejarte para ver si la solución te cae del cielo. Eso debe terminar, es hora de que tomes las riendas de tu vida y busques soluciones.

CAPRICORNIO

Este jueves tendrás algunos problemas familiares, todos originados por chismes y malos entendidos entre algunos miembros. Por otro lado, no te aferres a ese amor que parece que no es para ti, deja que el Cosmos decida por ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

No seas tan blando de corazón porque los que te rodean se aprovechan de eso para pisotearte y manipularte. Está bien ser buena persona, pero siempre pon límites para evitar ser traicionado o hasta humillado.

PISCIS

No le entregues tu corazón a la primera persona con la que te cruzas. Tienes que ser más duro a la hora de enamorarte, especialmente porque ya has vivido muchas decepciones. Si te dan documentos a firmar, léelos bien antes de hacerlo.

LA NACION