El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 29 de junio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 29 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Terminará una etapa en tu vida, aunque no estarás muy satisfecho con los resultados. Lo único que puedes hacer es esforzarte más para la siguiente vez o hacer las cosas diferentes. Lo importante es que tú te sientas bien.

Números de suerte: 39, 26, 11.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para el día de hoy es que no le cuentes a la gente sobre tus derrotas, pero sí sobre tus logros. Siéntete orgulloso de lo que haces y permite que los que te rodean te admiren. También te darás cuenta de quién realmente te aprecia.

Números de suerte: 1, 7, 14.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás una idea más clara de lo que quieres hacer para lograr tus propósitos. Sabrás exactamente por cuál camino ir y cómo esquivar los obstáculos. No tienes por qué darle explicaciones a nadie, solo tú puedes decidir sobre tu vida.

Números de suerte: 25, 16, 7.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te dicen que no tienes que saberlo todo siempre, así que mesúrate con esos arranques de querer controlarlo. Si lo haces, probablemente te generarás una mala reputación y podrías arruinar amistades o incluso negocios.

Números de suerte: 8, 44, 20.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se aproximan muchos cambios, en varios aspectos de tu vida. Se renovará tu vitalidad y tus deseos de hacer cosas nuevas. Lo único que necesitas es practicar más tu paciencia porque no sueles tener mucha cuando se requiere.

Números de suerte: 32, 7, 15.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Aprende a no esperar nada de nadie, porque sueles llevarte decepciones. Haz las cosas sin querer algo a cambio o sin buscar resultados inmediatos. Recuerda que no todos son iguales que tú y no piensan de la misma forma.

Números de suerte: 28, 15, 16.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estás en tu mejor momento para planear unas vacaciones, hacer nuevos proyectos o hasta mejorar tus ingresos económicos. Cualquier cosa que hagas, hazla desde el corazón y con la finalidad de divertirte. También busca esos momentos de ocio.

Números de suerte: 9, 21, 10.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Eres una persona un tanto conservadora, pero querrás salirte de la rutina para romper las reglas y hacer todo eso que no va dentro de tu personalidad. No está mal, date la oportunidad de experimentar algo nuevo sin remordimientos.

Números de suerte: 9, 3, 18.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Ahora sí tendrás que cerrar un ciclo que no querías, para finalmente decirle adiós y sacarlo de tu vida para siempre. No podrás evitarlo, por más que te duela, tienes que ser valiente para hacerlo. No te resistas porque será peor.

Números de suerte: 14, 25, 32.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No habrá problema que no puedas resolver, estarás más creativo y con ganas de salir adelante. Tu energía será sobrenatural, así que las preocupaciones que tengas no significarán nada porque las cumplirás fácilmente.

Números de suerte: 41, 35, 1.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es probable que regrese a tu entorno una persona del pasado. Te removerá sentimientos que no sabías que tenías y comenzarás a idear nuevos escenarios para volver a estar con él o ella. Si eso es lo que te hace feliz, no debe haber problema.

Números de suerte: 12, 6, 33.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Los planetas te instan a dejar ir todo lo que te hace mal, dado que aferrarte solo te lastima más. Tampoco le des tanta importancia a las cosas materiales, es posible que algunas de ellas ya ni siquiera signifiquen nada para ti.

Números de suerte: 15, 5, 27.

