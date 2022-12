El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 19 de diciembre

escuchar

Nana Calistar dio para todos sus seguidores en redes sociales las predicciones de este lunes 19 de diciembre. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Habrá muchos cambios en tu vida, como la llegada de nuevos amigos. No tengas miedo de dejar ir a quienes ya no deben estar contigo. Es momento de concentrarte solo en aquellos que vale la pena.

TAURO

Debes aprovechar el cierre de 2022 para enfocarte solamente en lo que te hace feliz como persona. Deja ir lo que no te sirve y aprende a perdonar. Además, el amor tocará a tu puerta de una manera que no esperas. No tengas miedo a iniciar nuevos proyectos.

GÉMINIS

Aprovecha las nuevas oportunidades que tendrás para generar el dinero extra que tanto deseas. Un nuevo viaje está a la vuelta; utilízalo para reconectar con tu familia que vive en otra ciudad. No repitas patrones y comienza a mejorar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Recuerda que siempre habrá personas que hablen de ti, pero no por eso debes darles la importancia que no merecen. En el tema del amor llegó el momento de hacer un cambio. No olvides que la monotonía es el peor enemigo de una relación.

LEO

Los últimos días del año úsalos para encontrar el equilibrio que tanta falta te hace en la vida. Habrá cambios importantes para ti, pero también es posible que lleguen nuevos amores. No te cierres a estas oportunidades porque podrías llevarte una sorpresa.

VIRGO

Enfócate en encontrar lo que necesites para ser feliz. Que la Navidad sea una oportunidad para tener una mejor actitud, donde solo importen tus sentimientos. Será doloroso, pero alguien muy especial saldrá de tu vida.

LIBRA

A veces eres tu peor enemigo. Aprende a valorarte más y reconoce tus capacidades. La confianza no se debe entregar a cualquier persona. Por eso, evalúa y estima a quien es merecedor de algo tan preciado.

ESCORPIÓN

El 2023 viene con grandes planes para ti. No dejes que la ansiedad afecte tu salud. Tus nervios pueden traerte algunos problemas alimenticios. Ten cuidado y recuerda que lo crucial es el hoy.

SAGITARIO

No dudes en dejar a un lado a las personas que no te ayudan a crecer. Su negatividad es algo que no necesitas. Deja el miedo atrás y comienza a trabajar en tus sueños. Las estafas están a la orden del día y podrías ser víctima de una.

CAPRICORNIO

La nostalgia llegará a tu vida de una manera que no lo esperas. Tendrás más presente que nunca a ese ser que ya partió, pero que dejó huella en ti. Algunos conflictos familiares podrían estar cerca. Puedes evitarlos si eres prudente y te mantienes callado.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

La incertidumbre llegará a tu vida, pero recuerda que eres fuerte y que solo tú tienes el poder de decidir qué quieres para ti. No permitas que los oportunistas se acerquen y saquen provecho de ti. Los cambios son buenos, por eso no tengas miedo a abrirte y tener nuevas oportunidades.

PISCIS

Vida solo hay una y no debes enfocarte en la negatividad. Mejor concéntrate en el presente y en disfrutar en lo que tienes hoy. El cierre de 2022 te ayudará a renovarte para encontrar la felicidad.

LA NACION