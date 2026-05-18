Envío de dólares a Cuba: actualizaciones vigentes sobre las restricciones de remesas desde EE.UU.

Los canales oficiales de transferencia y los informes de cadenas internacionales ratificaron recientemente las nuevas normas operativas para enviar dinero desde Estados Unidos a Cuba. En un contexto de elevada necesidad de liquidez en la economía cubana, la reforma permite que se entreguen divisas físicas en las oficinas estatales de la isla y cambia el sistema de tarjetas magnéticas obligatorias.

Las nuevas regulaciones de Cadeca y las restricciones sobre remesas desde Estados Unidos

De acuerdo con un reporte de Telemundo 51 Miami, el Banco Central de Cuba implementó un sistema para el cobro de remesas familiares a Cuba que promete entregar dólares en efectivo en las sucursales de la casa de cambio estatal Cadeca.

La normativa vigente impone un límite estricto de US$2000 cada tres meses por beneficiario. El abogado y analista de la plataforma independiente El Toque, Eloy Viera Cañive, declaró a la señal de televisión que la medida responde a una estrategia para centralizar las divisas: “Buscan construir un sistema cerrado de recepción de remesas hacia Cuba, colocación dentro del sistema bancario cubano y también pagos desde Cuba hacia el exterior para evitar sanciones".

El especialista detalló que el tope trimestral de remesas en Cuba afecta al sector privado de la isla que utiliza estos fondos como vía de financiamiento para importar insumos. Expertos aclaran que la escasez generalizada y la falta de liquidez bancaria derivaron en que el envío de dinero físico a Cuba coexista con las compras directas en línea desde el exterior.

Sobre este fenómeno, Viera Cañive explicó a Telemundo 51: “Si me mandas US$50 probablemente yo no encuentre qué comprar aquí... y lo que han hecho los familiares de muchos cubanos desde el exterior es apostar por los mercados online y se ha convertido el envío de un combo, la compra de un combo, en una nueva forma de remesa”.

Las autoridades bancarias justificaron la apertura del cobro de remesas en dólares en efectivo en un momento de contracción de ingresos por la baja actividad turística local.

El Banco Central de Cuba autorizó un nuevo esquema que permite el cobro de remesas en dólares en efectivo en Cuba

Las condiciones de Western Union y las transferencias a cuentas MLC en Cuba

La multinacional financiera Western Union mantiene activos sus canales de distribución digital y presencial para el envío de remesas a Cuba hacia cuentas bancarias específicas en la isla.

Según los términos vigentes de la compañía en su plataforma oficial, los usuarios en Estados Unidos pueden transferir fondos de forma directa a cuentas y tarjetas de débito en Moneda Libremente Convertible (MLC) asociadas al Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano y Bandec.

La empresa de servicios financieros establece las siguientes condiciones técnicas para sus operaciones de envío:

El límite superior por operación es de US$2000 , aunque puede estar sujeto a limitaciones adicionales dependiendo del perfil del cliente.

es de , aunque puede estar sujeto a limitaciones adicionales dependiendo del perfil del cliente. Con respecto a la plataforma de origen, se puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias bancarias directas o dinero en efectivo en agencias.

en agencias. La compañía dejó en claro en su sitio web que las transferencias de tarifa cero dólares no están habilitadas para el corredor hacia Cuba.

La multinacional financiera Western Union Cuba mantiene activos sus canales de distribución digital Unsplash

El aviso de Fincimex sobre los pagos en Cuba

A través de un comunicado oficial en su cuenta de Facebook, la entidad financiera cubana Fincimex S.A. ratificó la disponibilidad inmediata del servicio físico en las Casas de Cambio Cadeca: “¡Remesas en dólares efectivo, desde el mundo entero, en minutos. Ahora, en CADECA, puedes recibir tus remesas en efectivo en USD".

El mensaje de Cadeca sobre cómo recibir remesas desde EE.UU. Facebook Fincimex S.A

El mensaje institucional detalla que el dinero en efectivo recibido puede ser depositado por los ciudadanos, de forma total o parcial, dentro de los instrumentos financieros locales administrados por la entidad.

La empresa estatal promueve además el uso de su billetera digital Clásica en el marco del tercer aniversario de su lanzamiento comercial.

“Siempre podrías a su consideración depositarlas total o parcialmente en tu cuenta de Clásica. Aprovecha nuestros múltiples descuentos y ventajas que solo Clásica te ofrece", señaló Fincimex S.A. en su publicación sobre las nuevas modalidades para recibir remesas en Cuba.