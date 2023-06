El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 19 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 19 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás ciertas dudas sobre la fidelidad de alguna amistad. No hagas caso a lo que escuchas y comprueba primero, porque podrías perder a personas importantes en tu vida por las inseguridades. Tu forma de ser te ayudará a conseguir tus metas.

TAURO

Vienen momentos cruciales que te enseñarán el verdadero significado del amor y la felicidad. No dejes que nadie se interponga en tus planes y recuerda que tus sueños y metas solo te corresponden a ti.

GÉMINIS

Este mes se ve perfecto para cerrar ciclos e iniciar el proyecto que tanto querías. Podrías tener cambios de humor y sueños que te revelen sucesos. Habrá oportunidad de mejorar tus ingresos a través de un negocio en las próximas fechas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

No te deprimas si la persona que amas no te corresponde, sabrás salir adelante y ser feliz. Estos días dominará tu buen humor. No bajes la guardia ni esperes que las cosas lleguen sin buscarlas.

LEO

Podría haber cambios en muchas áreas de tu vida, pero la suerte estará de tu lado. Ten mucho cuidado hacia donde te diriges, porque una persona podría cambiar tu camino.

VIRGO

Algunas noticias de personas de tu pasado podrían molestarte. No pretendas cambiar la forma de ser de los demás, sino que es mejor aprender a aceptar a todos tal cual son.

LIBRA

Un trámite se resolverá de la mejor manera. Se vienen cambios importantes y mejoras laborales. Si tienes pareja, podría haber confrontaciones o disgustos por cosas del pasado que no han logrado superar.

ESCORPIO

En lo sentimental, podrías pasar por un período de cansancio o angustia. Necesitas aprender a lidiar con la soledad y darte cuenta de que estás bien contigo mismo. Cuídate de las traiciones por parte de las personas en las que confías.

SAGITARIO

Cuídate de los problemas laborales, porque podrías quedar mal con tus jefes o supervisores. Deja de culparte por errores que no son tuyos. Si tienes pareja, trata de concentrar tu energía en evitar las discusiones.

CAPRICORNIO

No gastes más de tus ingresos. En tu futuro próximo se vislumbra un viaje o la posibilidad de salir con alguien. En lo laboral, te esperan cambios. Es probable que recibas un detalle pensado en ti.

ACUARIO

Podrías sentirte triste al pensar en lo que te falta por hacer o que quizá no lograste. Deja de preocuparte por el futuro y aprende a disfrutar el presente. Recuerda bien tus objetivos porque podrías perder el rumbo.

PISCIS

Trata de no confundir tus sentimientos. Sé sincero y recuerda que el karma puede dañarte. Trata de darle más libertad a tu pareja, para que vea que le tienes confianza. Tendrás procesos legales con resultados a tu favor.

