El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 20 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 20 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Los problemas de salud que tenías comenzarán a resolverse poco a poco, solo debes acatar las recomendaciones de los médicos y acudir a una cita ante cualquier malestar. Por otro lado, debes sacar de tu vida a las personas que no te aportan nada positivo.

TAURO

Una de tus amistades te anunciará que está en espera de un bebé. Además, te llegará un dinero extra en esta semana. También será necesario que hagas algunos cambios en una documentación o procedimiento que tenías pendiente.

GÉMINIS

Los astros te dicen que es momento de deshacerte de los malos pensamientos que te atormentan en las noches. A veces piensas que no sabrás estar solo y te pones melancólico, pero debes recordar que podrás con todo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Es momento de cerrar ciclos, de desprenderte de las ataduras y los karmas, de alejarte de las situaciones que no te harán feliz. Los problemas familiares no faltarán, pero todo será a causa de un malentendido o una envidia.

LEO

Cuídate de enfermedades respiratorias porque estarán a la orden del día. No tengas miedo de cambiar todos los aspectos de tu vida que no te gustan ni te benefician en nada. Ten por seguro que lo agradecerás.

VIRGO

Uno de tus vecinos sabe todo acerca de tu vida y es muy probable que la comente con otros conocidos. Solo debes ignorar y tener en cuenta que las persona ya saben cómo eres. Se impone que hagas todos tus pagos.

LIBRA

Los astros te exhortan a realizar todo lo que quieres y nunca limitarte a pequeños deseos. Ve por lo más grande, sin importar que a los demás les parezca imposible. No es momento de fijarse en eso ni de dar explicaciones.

ESCORPIÓN

No es bueno tener expectativas sobre los demás, ya que es muy probable que no se te cumplan. Siempre debes esperar a que todo suceda, sin planearlo, y es muy probable que eso sea lo que te motive cada vez más.

SAGITARIO

La recomendación para esta semana es que no descuides a tus amistades porque sueles alejarte de ellas por mucho tiempo. Tampoco estés encima, solo trata de convivir con esas personas más a menudo y no con quienes no te valoran.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que intentes no dañar tu relación por cosas sin sentido. A veces eres muy exigente, y lo peor es que son cosas que casi no se necesitan. Si no cuidas tu romance, es probable que esa persona se aleje de ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Debes cuidar más tu salud y eso incluye poder dormir más. Hay posibilidades de que te enfermes en los días próximos, debido a que tus defensas están bajas porque comes muy poco y no muy saludable, desde la consideración de los expertos.

PISCIS

Los astros te exhortan a poner fina atención en los cambios de conducta que tendrás este lunes, ya que, si no los controlas, podrías lastimar a alguien de tu familia. Solo sé consciente de lo que haces y no hagas lo que no te gustaría que yo hiciera.

LA NACION