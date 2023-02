El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 20 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 20 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

La recomendación para este lunes es que te adaptes a los tiempos de tu pareja y no le hagas exigencias que muy probablemente no podrá cumplir. Recuerda que es una persona individual y también tiene derecho a hacer sus cosas.

Tauro

Una mujer se acercará a ti el día de hoy para pedirte un consejo relacionado con el tema amoroso, ya que está en un momento complicado con su pareja. Sé una buena guía, tanto como te gustaría que fueran contigo.

Géminis

Los astros te dicen que le declares tu amor a esa persona que te tiene de cabeza. Es la única manera en la que podrás saber si es un enamoramiento correspondido. Además, no tienes nada que perder, en caso de que te diga que no, solo te alejas y ya está.

Cáncer

Los secretos dentro de una relación no son buenos, por eso tú y tu pareja deben contarse todo lo que podría malinterpretarse. Hoy te enterarás de algo de su pasado y podría ser que él/ella también. No hagas un problema grande, solo habla con él o ella.

Leo

Deberás firmar un documento importante, pero tienes que revisarlo bien antes de hacerlo porque podría ser algo que no te beneficie. No le prestes atención a la voz interior que te dice que no haces bien tu trabajo. Eres capaz de hacer lo que te propongas.

Virgo

Los planetas te exhortan a estudiar más para ese examen, dado que es muy probable que lo repruebes. Si eso llegara a suceder, solo debes estar tranquilo e intentarlo de nuevo. No te dejes derrotar y sigue adelante.

Libra

La recomendación para el día de hoy es que no les des falsas esperanzas a las personas que están interesadas en ti. Si no estarás sentimentalmente con ellas, es mejor que se los digas desde un principio porque podrías lastimar a alguien.

Escorpión

Este lunes se avivarán algunos problemas familiares que tú ya creías solucionados. Te darán batalla nuevamente y tendrás que tomarlos con valor. Eso te ayudará a resolverlos y a concentrarte en lo que se aproxima para el futuro.

Sagitario

Los astros te dicen que continúes con tu plan en materia amorosa. Podría funcionar y esa persona se convertiría en tu más grande amor. Por otro lado, una mujer te dará un obsequio y se tratará de algo muy importante para ella.

Capricornio

Aparecerá un dinero que pensaste que habías perdido. Eso te dará la enseñanza de que no debes dejar tus pertenencias en cualquier lugar. No siempre regresará a tus manos todo lo que extravíes, así que debes ser más atento.

Acuario

Se impone que comiences a gastar tu dinero en tu propio patrimonio. Por ejemplo, podrías hacerle algunas mejoras a tu casa, en lugar de comprarte cosas banales. Una compañera de trabajo te pedirá un favor, piensa que hoy es por ella y mañana puede ser por ti.

Piscis

Podrías enfrentarte a un problema en tu trabajo, por la falta de sinceridad. Siempre debes ser claro y tratar de mantener tu buena reputación. Además, no dejes pasar cualquier oportunidad que tengas de brillar, eso te ayudará a destacar de otros.

