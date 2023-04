El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 24 de abril

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 24 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación para este inicio de semana es que no le tengas miedo a los cambios que están por llegar a tu vida. Se alejarán algunas personas de ti, pero será para tu bienestar. En un inicio no lo comprenderás, solo debes confiar en el proceso.

TAURO

Es hora de que le prestes más atención a tu alimentación, ya que tu salud está en juego. Al igual que el exterior de tu cuerpo, el interior es importante, por eso hay que tener más cuidado en lo que se consume. Ese también es un gesto de amor propio.

GÉMINIS

Los astros te dicen que siempre debes que devolverles a las personas lo mismo que recibes de ellas, ya sea bueno o malo. Por otro lado, si no tienes pareja, podrías iniciar una nueva relación o conocer a una persona en los próximos días.

CÁNCER

Ten mucho cuidado con la manera en la que actúas, ya que el karma existe y te devuelve lo que das con creces. Pero también evita ser víctima de malos tratos, no le des tu confianza ni estés al lado de gente que no lo merece.

LEO

Es probable que te enamores o te sientas atraído por alguien que ya tiene pareja, por eso, la recomendación es que te alejes y no te metas en problemas. Busca a alguien que te dé tu lugar y a quien no debas ver a escondidas.

VIRGO

Eres el único responsable de todo lo que ocurre en tu vida, así que no trates de culpar a las demás personas por tus desgracias. Al contrario, si algo te sucede y no te gusta, trata de cambiarlo. Tú tienes el poder de hacerte feliz.

LIBRA

Tendrás que enfrentar algunos problemas que derivaron de algo que hiciste en semanas anteriores. Si bien se trató de una buena acción, hay gente que no lo tomó así. No te dejes intimidar, ten bien presente lo que vales.

ESCORPIÓN

Una de tus amistades te pedirá un consejo amoroso, dado que pasará por una situación difícil. Ayúdala sin juzgar nada, ya que en el futuro podrías ser tú quien se encuentre en ese mismo estado. Eso sí, solo da tus recomendaciones, pero no te involucres totalmente en un problema que no es tuyo.

SAGITARIO

Llegó el momento de que empieces a pensar en el presente e inviertas tu dinero. Lejos de que eso también te pueda servir para el futuro, lo más importante es que ahora dejes de gastar en lo que no necesitas y hagas un patrimonio con eso.

CAPRICORNIO

El desequilibrio emocional será algo de lo que más te afectarán esta semana. Estás confundido y reflexionas mucho sobre cosas del pasado, así como los planes que tienes para el futuro. Por eso, lo único en lo que debes enfocarte es en el presente.

ACUARIO

La vida te ha puesto muchos obstáculos y gracias a ello has bajado la guardia. No olvides que eres uno de los signos más trabajadores y que no hay nada que pueda salirte mal. Todas las metas que tienes se cumplirán si luchas por ellas.

PISCIS

Los planetas te dicen que nada te caerá del cielo. Si quieres que algo se cumpla, trabaja por ello. Todos los sueños pueden hacerse realidad si crees en ellos. En cuanto al amor, conocerás a un gran grupo de personas que están interesadas en ti.

