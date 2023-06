El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 26 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 26 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Antes de querer solucionarles la vida a las demás personas, tienes que enfocarte en ti. Por estar al pendiente de otros sueles olvidarte de tus propias necesidades y eso debe terminar. Analiza qué es lo que te hace falta.

Tauro

Tienes que estar alerta porque se prevé que tu pareja o una amistad cercana te traicione. No te pongas paranoico, solo tenlo en mente para que no te tome por sorpresa. Si sucede esta semana, deberás tomar decisiones importantes.

Géminis

Estarás sumamente estresado a causa de tu trabajo, pero no debes echarle la culpa a tu centro de empleo porque en realidad el único responsable eres tú. Tienes que aprender a organizar mejor tus tiempos para que no estés siempre de prisa.

Cáncer

Sucederá algo complicado en materia familiar, que te hará reflexionar y valorar más a tus seres queridos. Además, te dará la lección de que debes demostrar tu cariño a tus allegados antes de que sea demasiado tarde.

Leo

Habrá una fiesta en los próximos días y no te invitarán. Sin embargo, no te sientas triste, solo toma en cuenta quiénes son las personas a las que tienes que sacar de tu vida. Por otro lado, un amigo o amiga te revelará el amor que siente por ti.

Virgo

Si tienes dudas sobre si continuar con tu pareja o no, lo primero que debes poner en la balanza es si te ha ayudado a ser mejor persona o no. Cuando alguien te inspira a hacer cosas nuevas y positivas, seguro es el amor correcto.

Libra

Una persona estará muy cerca de ti este lunes, pero sus intenciones no son buenas. Te darás cuenta de quién es porque no se te despegará ni un segundo y todo es porque quiere sacarte información que después pueda usar en tu contra.

Escorpio

Antes de hacer algo piensa si a ti te gustaría que te lo hicieran, sobre todo si se trata de alguna infidelidad. Analiza si realmente vale la pena perder a tu pareja, quien ha dado todo por ti, por gente que acabas de conocer.

Sagitario

Una de tus amistades se alejará de ti y eso te dolerá mucho, sin embargo, es mejor que lo tomes como una enseñanza. Las personas no son eternas y las relaciones que mantienes con ellas tampoco, nadie es indispensable.

Capricornio

Los astros te dicen que no debes confiar en quien te hace grandes promesas, dado que no las cumplirá. Para ilusionarte y creer en alguien primero tienes que verificar si todo te lo demuestra con hechos y no con palabras.

Acuario

La recomendación para esta jornada es que no permitas que los comentarios negativos de otras personas te afecten. Regularmente, cuando la gente te dice cosas hirientes es porque te envidia algo, así que no le prestes atención.

Piscis

Es importante que te alejes de quienes hacen cosas que te incomodan o te hacen sentir mal con sus palabras. No tienes por qué estar al lado de alguien que te lastima. Prioriza el tiempo con quienes sí te demuestran su cariño.

LA NACION