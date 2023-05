El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 29 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 29 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

No esperes nada de nadie y no permitas que tu felicidad se vea afectada por gente que no cumple con sus promesas. Eso no depende de ti ni cuan valioso seas, depende de ellos y los valores que tengan. Tú enfócate en ti.

Tauro

Si tu pareja comenzó a fijarse en otras personas o te traicionó con alguien más, no tienes por qué seguir a su lado. No esperes que el amor vuelva a nacer o que su mentalidad cambie y ahora sí decida respetarte porque no sucederá.

Géminis

Una de tus amistades te pedirá un consejo, si tienes la posibilidad ayúdala y bríndale el apoyo emocional que necesita. Eres una de las pocas personas con las que puede recargarse, así que será de mucha ayuda tu compañía.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Los astros te dicen que no te atrevas a poner piedras en el camino de los demás porque el karma negativo podría llegarte con creces. Lo que tú le hagas a la gente es como si te lo hicieras a ti, así que mesúrate y no hagas el mal.

Leo

Cuídate de las infecciones estomacales porque estarán a la orden del día. Prioriza cuidar tu alimentación, es uno de los objetivos que deberías tener todos los días. Recuerda que tu cuerpo es la mayor posesión que tienes.

Virgo

Se exaltarán tus ganas de tener una relación bonita, pero a veces te da miedo hacerlo. Los planetas te instan a dejarte llevar si es que ya conociste a alguien o a seguir intentándolo si todavía no tienes un ser amado.

Libra

Lo más importante que tienes que aprender esta semana es que la felicidad no es absoluta. No todo el tiempo estarás bien y eso no significa que haya algo mal en tu vida. Hay cosas que simplemente no dependen de ti.

Escorpión

No tomes en cuenta las críticas de personas que tú sabes que te las hacen para dañarte. Siempre está bien recibir consejos constructivos de los demás, pero solo si provienen de alguien que los dice de buena manera.

Sagitario

La recomendación para este lunes es que no malgastes tu tiempo al hacer cosas sin sentido. Enfócate en tus verdaderos objetivos y así verás los resultados. Por otro lado, si no tienes pareja, el amor está a punto de llegar a tu vida.

Capricornio

Comenzarás a planear un viaje para los próximos meses y una noticia referente a eso te alegrará el día. Respecto a tus relaciones personales, es preciso que te alejes de quien no demuestra el mismo interés por ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Si quieres evitar tener problemas con tu pareja, lo mejor es que te alejes de las personas que suelen involucrarte en chismes. No esperes a que suceda algo para retirarte de ese entorno porque podría ser demasiado tarde.

Piscis

Ten cuidado con las pérdidas materiales porque estarán a la orden del día. En cuanto a tus seres queridos, trata de no dañarlos con situaciones que tú sabes que les lastiman. Recuerda que en esta vida todo vuelve.

LA NACION