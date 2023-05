El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 29 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 29 de mayo a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Saldrás de esa situación que te mantenía con la energía baja, finalmente te sentirás bien y eso se notará en tu ánimo. Es momento de que retomes las cosas que habías dejado pendientes o que vuelvas a hacer las actividades que amas.

TAURO

Lo que más destacará de tu día es un momento de sinceridad que tendrás con tu pareja. Se dirán algunas verdades y puede ser que no les agrade del todo, pero al final todo será en beneficio de su relación y ambos lo comprenderán.

GÉMINIS

Se te dará la oportunidad de tomar un nuevo rol en tu trabajo, no la desaproveches porque alguien más podría obtener ese lugar. Por otro lado, se impone que no te dejes influenciar por las personas que emanan negatividad pura.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Es probable que en los últimos días hayas tenido la percepción de que la vida es sumamente difícil, pero este lunes ese panorama cambiará. Debes recordar que tienes muchas cosas a tu favor y que si quieres más debes esforzarte.

LEO

Los astros te dicen que si esa persona especial ya te dijo que no pretende entablar una relación formal contigo, es mejor que te retires. No persistas y tampoco te obligues a permanecer al lado de alguien que no te valora.

VIRGO

No es un buen día para hacer negocios o tratos con alguien, así que evita firmar cualquier cosa y espera a que la situación mejore. Si esa inversión te representará un riesgo muy grande, recházala o tómate más tiempo para analizarla.

LIBRA

Está bien proyectado para ti todo lo referente a tu trabajo. La relación que mantienes con tus compañeros estará en orden y en cuestión de tus actividades no tendrás ninguna dificultad. Los contratiempos no formarán parte de tu día.

ESCORPIO

Recibirás información personal de alguien que quieres mucho, pero es preciso que no te abstengas de contársela. Es mejor que tengas lealtad con la gente que siempre ha estado para ti, dado que con eso demostrarás que tú también estarás allí.

SAGITARIO

Tus directivos te harán algunas críticas acerca de tu trabajo por algo a lo que le has puesto todo tu esfuerzo. Sin embargo, antes de sentirte triste, tómalo como una oportunidad de crecimiento. No significa que hagas todo mal, sino que solo debes prestar más atención a los errores.

CAPRICORNIO

La relación con tu pareja estará en perfectas condiciones, salvo por un conflicto que podrían tener el día de hoy. Es probable que una persona quiera entrometerse entre ustedes, pero no saques conclusiones adelantadas. Evita reclamarle a tu ser amado antes de tiempo.

ACUARIO

Si estás en la espera de una propuesta laboral, este lunes no será el día en que llegue. Los planetas te dicen que tendrás que esperar un poco más para conseguir ese puesto que deseas, por lo que debes tener paciencia.

PISCIS

Se aproxima una racha de éxitos en tu vida, pero todo dependerá de lo mucho que te esfuerces para lograrlo. Fíjate un objetivo bien claro y no permitas que la gente que está a tu alrededor te desanime. Tienes todo para conseguirlo.

