El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 3 de abril

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 3 de abril en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

No esperes que se te reconozca por un trabajo que no has hecho. Para ser merecedor de los beneficios, primero tienes que esforzarte. Por otro lado, es momento de llenarte de energía positiva para ir por tus objetivos.

Tauro

Tu manera de ver la vida cambiará a partir de hoy. Tendrás una nueva perspectiva de las cosas, que te ayudará a ser más positivo ante cualquier problemática. Es necesario que sepas qué quieres lograr y por cuál camino deseas ir.

Géminis

Los astros te dicen que llegó la hora de que te decidas a ir por tus sueños. No puedes quedarte esperándolos, debes luchar por ellos. En cuanto a tus relaciones, no puedes exigir algo que tú no estás dispuesto a dar.

Cáncer

Tu situación económica no estará en su mejor momento, dado que en el ámbito profesional se aproximan algunas pérdidas. En tu área de trabajo tendrán problemas que te perjudicarían. Trata de mantenerte positivo.

Leo

La recomendación para este lunes es que creas en tu capacidad. En el momento en el que te des cuenta de lo que eres capaz, tendrás éxitos que ni siquiera imaginabas. Poco a poco cosecharás lo que siembras, tú sabrás si quieres que eso sea bueno o malo.

Virgo

Esta semana habrá muchos movimientos en materia financiera, la mayoría de ellos serán para tu bienestar. Por otro lado, no minimices los errores que has cometido, dales la importancia que se merecen para que no vuelvas a repetirlos.

Libra

Es un buen momento para cambiar de pensamientos. Si antes te mantenías en la penumbra, es hora de que veas la luz y pienses de forma más positiva. No aceptes en tu entorno chismes, ya que eso te rodea de negatividad.

Escorpión

Se impone que te cuides de algunas de tus amistades, dado que fingen quererte, pero hablan mal de ti a tus espaldas. No merecen que les ayudes porque solo están contigo por eso. En los próximos días podrías enterarte de quiénes son.

Sagitario

Ya no estás dispuesto a soportar los malos tratos de nadie y este lunes pasarás la primera prueba. Rechazarás y alejarás a todas las personas que te han hecho algún daño. No te importará quedarte con pocos amigos, con tal de solo estar con quienes de verdad te aprecian.

Capricornio

Los astros te dicen que vayas por aquello que deseas y que te hace sentir especial. La vida es justo para eso, para hacer más de eso que te da felicidad. Se aproxima un viaje o salida larga con algunos amigos, te la pasarás muy bien.

Acuario

El ámbito amoroso es el que más rondará en tu signo el día de hoy. Si tienes pareja, debes aprender a comunicarte mejor con ella para que puedan solucionar sus problemas satisfactoriamente. Solo así estrecharán aún más su lazo.

Piscis

Uno de tus amigos te hará algunas recomendaciones para tu negocio, lo que podría ayudarte a obtener buenas ganancias. En cuanto a tu salud, cuídate de los dolores de espalda y estómago porque estarán a la orden del día.

