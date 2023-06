El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 20 de junio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 20 de junio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Organiza tus tiempos para evitar cualquier inconveniente. En ocasiones eres conformista, así que no pierdas de vista tus ambiciones y exige lo que en realidad mereces.

TAURO

Debes poner un equilibrio entre el trabajo y tu pareja, así como con tus amistades, dado que has descuidado mucho a todos. Recuerda que la distancia podría alejarlos. Es crucial que resuelvas los problemas tú mismo para que puedas aprender a hacerte cargo de tus acciones.

GÉMINIS

Cuida tu dinero y no lo guardes en cosas que no son necesarias. En algunas ocasiones te excedes y ya después no encuentras cómo nivelar tus finanzas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Tendrás un carácter demasiado fuerte. Ten cuidado o podrías lastimar a tu familia. La vida no se debe vivir tan deprisa, trata de ver las cosas con calma y disfruta. Una de tus amistades podría meterse en problemas y te pedirá ayuda para salir adelante.

LEO

Cada cosa tomará su camino, pero es importante que no te adelantes o algo podría salir diferente a como lo esperabas. Recuerda que el tiempo es perfecto. No caigas en lo que ya te ha pasado antes. Aprende de tus errores.

VIRGO

Estás por entender las razones por las que muchas cosas te han pasado. Te has perdido en el camino, dándole importancia a otras personas sin pensar en ti. No te olvides que debes ir primero.

LIBRA

En este día tendrás un carácter demasiado fuerte o intenso, que podría desencadenar algún conflicto con tu familia. Lucha por no esperar nada de nadie o comenzarás a sentir decepción.

ESCORPIO

Deja de cometer tantos errores, aprende de ellos y también ya no pienses en algo que no ocurrirá. Te has olvidado de ti mismo, recupera tu confianza.

SAGITARIO

Todas las decisiones y las gracias que se han presentado en tu vida tienen una razón. Tu carácter y determinación son tus mejores cualidades. Una persona que no está contigo podría darte una señal. También podrías tener una gran oportunidad de viaje.

CAPRICORNIO

Podría haber una traición que te dolerá demasiado, pero con el paso de los días empezarás a entender las razones. No dejes que nadie te quite la luz que tanto te ha costado poner a brillar. Un amor del pasado podría regresar en cualquier momento.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Si pierdes amistades, no te sientas mal, a veces la vida te quita lo que no necesitas. Se te compensará cualquier sacrificio. Cuida lo que piensas porque empiezas a imaginar cosas que no existen.

PISCIS

Nunca permitas que te falten el respeto. Es momento de que actúes como sabes, porque quien quiera dañarte tendrá que pagar doble.

LA NACION