El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 21 de septiembre

Nana Calistar llegó este miércoles 21 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tendrás algunas noticias inesperadas y que no serán del todo buenas. Solo tienes que tomarlo con calma. En cuestiones de dinero, también estarás un poco austero, pero es porque pagarás algunas deudas que tenías pendientes.

Tauro

Siempre mantén los pies en la tierra aún cuando todo te vaya de maravilla. Deja en claro lo que quieres y necesitas para tu vida, sin caer en lo superficial. Habrá nuevas oportunidades en todos los aspectos.

Geminis

Cuida mucho lo que dices. A veces la sinceridad no es del todo buena porque podrías herir a uno de tus seres queridos. Una situación que te preocupa mucho te sacará algunas tristezas el día de hoy. Solo tienes que aceptarla.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

Cáncer

Se aproxima la llegada de un nuevo bebé a tu vida, ya sea de un familiar o un amigo. La noticia te hará muy feliz. Tu economía se podría ver afectada pero no por mucho tiempo. La recomendación es que mantengas la calma.

Leo

No hagas nada sin antes analizar bien la situación. Toma en cuenta todos los parámetros necesarios para que puedas decidir con claridad. Antes de tomar cualquier decisión, piensa tanto en lo negativo como en lo positivo.

Virgo

Algunas personas no valoran lo buena persona que eres con ellas, así que llegó el momento de aprender a tener un poco más de malicia. Una amistad se va de tu vida y otra regresa. Solo no te dejes pisotear.

Libra

No hay que confiar ni en la sombra de uno mismo y esa es la enseñanza que tienes que tomar en cuenta este miércoles. Los amigos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. No permitas que te utilicen solo cuando lo necesitan.

Escorpión

Será necesario que aprendas a ver todo lo bueno que la vida tiene para ti. No todo son malas noticias. Por otro lado, muéstrate tal cual eres con las personas, porque las falsas expectativas o apariencias causarán problemas.

Sagitario

Una de tus amistades necesitará de tu apoyo el día de hoy, pero los astros te dicen que solo ayudes a quien también estuvo para ti. Quien te quiere, te busca y si una persona no lo hizo, es porque no le interesabas tanto.

Capricornio

Se aproxima la visita de familiares lejanos. Recíbelos como se merecen. También cuídate de dolores corporales, como en las piernas y la espalda. Tienes que aprender a cuidar más de tu salud, no te expongas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

Acuario

Serán días de muchos cambios significativos. Cuida tus palabras, sobre todo ante las personas que te aman. Siempre sé tú mismo, nunca intentes agradarle a nadie con una identidad falsa.

Piscis

Se vislumbra la llegada de nuevos proyectos y negocios. Podrás aceptarlos todos, según los astros, porque vencerás en cada uno de ellos. Eso sí, los errores están a la orden del día, ten cuidado de no cometer uno grave.