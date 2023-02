El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 10 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 10 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Recibirás una oportunidad de involucrarte en un nuevo negocio y no puedes negarte. En un principio dudarás porque no sabes si puedes lograrlo, pero los planetas te dicen que estás en todas las de ganar. No lo pienses dos veces.

TAURO

Una de tus supuestas amistades cercanas te traicionará este viernes. No será nada que te afecte, ya que solo hablará mal de ti con otras personas, sin embargo, ahí te darás cuenta de la calidad moral que tiene. Aléjate de ella.

GÉMINIS

En el pasado tuviste que rogar por la atención de tu pareja, pero ya no hay motivos para que sea así otra vez. Ahora debes tomar el valor necesario para poner límites y alejarte de inmediato de quien intente sobajarte.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Los astros te dicen que el día de hoy cuides más tu salud, especialmente el área del estómago. Por otro lado, te percatarás de que algunos que dicen ser tus amigos solo te buscan cuando quieren salir de fiesta y no cuando los necesitas.

LEO

Atravesarás por una racha de buena suerte, con la que podrás realizar todos los planes que tenías. Tus objetivos se verán cumplimentados finalmente. Respecto a tu pareja, se avecinan problemas relacionados con los celos.

VIRGO

Tendrás que superar una complicada prueba este fin de semana, pero eso te servirá para que estés alerta. Si bien no será lo más agradable del mundo, sí puedes utilizarlo a tu favor para no permitir que te vean la cara en el futuro.

LIBRA

Podrías perder dinero a causa de un proyecto que saldrá mal, pero no hay nada de lo que debas preocuparte porque todo tendrá solución. Solo tienes que hablar con tus superiores y te ayudarán a salir de eso.

ESCORPIÓN

Los planetas te exhortan a buscar a esa persona del pasado que has tenido en la mente en los últimos días. Si crees que tienen temas pendientes que arreglar o te quedaste con algo y no se lo dijiste, es momento de hacerlo.

SAGITARIO

La recomendación para este viernes es que cuides todo lo que comes porque las infecciones estomacales estarán a la orden del día. En cuanto a tus relaciones interpersonales, una amistad que se había ido de tu vida te volverá a buscar.

CAPRICORNIO

La enseñanza más importante que deben dejarte tus romances fallidos es que no hay nadie que valga la pena para estar triste todos los días. Nunca permitas que tu felicidad dependa de una persona, porque de esa manera nunca encontrarás la estabilidad.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Este fin de semana entrarás la mejor etapa en la que podrás concretar la firma de algunos contratos. Será tu oportunidad para crecer. En cuestiones de salud, superarás algunos padecimientos que tenías y tendrás más energía.

PISCIS

Un viaje que tenías podría cancelarse, pero puedes comenzar a planear otro. Un examor regresará a tu vida, pero solo debes ignorar y seguir adelante. Es momento de que pienses qué es lo que quieres para el futuro y que luches por ello.

LA NACION