La destacada astróloga Nana Calistar ha capturado el corazón de sus seguidores con sus constantes publicaciones y acertadas predicciones diarias para cada signo zodiacal. Hoy, la vidente tomó sus redes sociales para revelar las predicciones para este viernes 13 de octubre.

Aries

Ese coraje que tanto te caracteriza deberás utilizarlo para enfrentarte contigo mismo. Tendrás mucha suerte en este día, que llega con un cambio en el área de los negocios. Es importante que comiences a definir hacia dónde vas.

Tauro

Tendrás muchas oportunidades para consolidar lo que anhelas. La paciencia será tu alidada y tu recompensa grande. No te detengas por nada. Recuerda que tienes el poder de lograr todo lo que te propongas, siempre y cuando aprendas a distribuir tu tiempo y energía.

Géminis

Tu habilidad para conectarte con otros será tu mejor poder. Sin embargo, recuerda que también tienes que aprender a escuchar. Ya no les temas a los cambios y haz realidad todos tus sueños y metas. Estás en la mejor etapa para que todo rinda frutos.

Cáncer

Trata de soltar lo que no aporta a tu vida. No te confíes en despilfarrar tu dinero, porque después podrías pasar dificultades. Se aproximan grandes cambios, entre ellos un compromiso. También podrías tener una oportunidad de crecimiento en el área laboral, como una mejora de puesto o de salario.

Leo

El escenario es tuyo, así que no te contengas y permite que tu luz interior ilumine el mundo. Tendrás la oportunidad de mejorar diferentes aspectos en el área sentimental para no cometer los mismos errores. En la economía, llegará esa oportunidad que tanto deseabas.

Virgo

Este ciclo trata de cuidar de ti mismo, así que dedícate tiempo. Si tienes pareja, es el momento de dar el siguiente paso para que la relación avance. Vienen muchos cambios en tu familia y aprendizajes para ti.

Libra

Encuentra un equilibrio y toma decisiones que sean saludables para ti, pero medítalas antes. No permitas que cambios en el trabajo o con tus amigos afecten tu día. La vida te llenará de nuevas sorpresas porque podrías recibir una llamada del pasado.

Escorpio

Tendrás que explorar tus pasiones más profundas. Podrías tener un viaje que te hará muy feliz, pero ya no dejes nada para mañana si puedes hacerlo desde hoy. Si tu pareja se ha mostrado indiferente, pon mucha atención en su círculo cercano.

Sagitario

Este viaje cósmico te llama a expandir tus horizontes. La sabiduría y libertad te esperan al final del camino. Este día podrías tener problemas con una persona de tu pasado y tener que atravesar una situación compleja. Enfrenta todo y no te limites en tus decisiones.

Capricornio

Las estrellas te animan a enfocarte en tus metas y objetivos. Si mantienes tu determinación y esfuerzo, lograrás conquistar las cimas más altas. No dejes de luchar, incluso si las cosas no te salen al primer momento. Vienen cambios importantes en tu vida.

Acuario

Tienes que ser auténtico porque el mundo necesita de tu visión innovadora. Te sentirás estresado en el área laboral, pero recuerda que la recompensa llegará a su tiempo. Si te interesa una persona que no es recíproca contigo, no te desanimes, no es la indicada.

Piscis

Será día de escuchar tu intuición, porque las respuestas a tus dilemas están en tus sueños y emociones. Conéctate contigo mismo y encontrarás la paz que buscas. Se aproximan momentos trascendentales en tu vida y de crecimiento en tu trabajo.