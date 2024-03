Escuchar

A lo largo de su carrera, Nana Calistar se ha establecido como una emblemática astróloga, reconocida por sus rituales poderosos, predicciones precisas y un estilo inigualable para descifrar los secretos del universo. Hoy, utilizó sus redes sociales para anunciar las predicciones para cada signo del zodíaco correspondientes en este viernes 15 de marzo, con las orientaciones clave en amor, dinero y trabajo.

Aries

No ignores las oportunidades por complacer a otros, muchas personas pueden envidiarte y aconsejarte mal. Si dudas de tus sentimientos, sé claro desde el inicio para evitar herir a alguien. La suerte está de tu lado, persigue lo que deseas con confianza. Evita los prejuicios y pasa más tiempo con tu familia, que siempre está para ti.

Tauro

Un viaje planeado se materializará, disfruta de la vida con quienes más amas. No te obsesiones con quien no te valora. Puede surgir un revés financiero o laboral, pero hablar claro resolverá las cosas. Cuidado con las infecciones estomacales y con los chismes de falsas amistades. Un cambio de look podría renovar tus energías.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Géminis

Si necesitas cerrar ciclos con alguien del pasado, hazlo. Evita relaciones superficiales en redes sociales, respétate. Una persona de tez clara podría causarte problemas de pareja. Agradece lo que tienes, la gratitud transformará tu actitud y atraerá energías positivas.

Cáncer

Confía solo en amigos verdaderos para compartir tus preocupaciones. Las opiniones ajenas no deben dictar tu vida. Dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo. Aléjate de los chismes y enfócate en mantener una relación saludable y sin celos.

Leo

Evita recaer en viejas relaciones que solo perturban tu paz. Concéntrate en el presente y no en fantasías antes de dormir. Tu carácter fuerte es tu defensa, pero usa tu fuerza sabiamente. Atiende tu salud para evitar problemas estomacales y mantén distancia de relaciones tóxicas del pasado.

Virgo

Activa tu vida con acciones y deja de lado la pereza. El apoyo divino te rodea, mantén lejos las energías negativas. Sé selectivo con tus amistades para evitar desilusiones y enfócate en lo positivo.

Libra

No permitas que rumores afecten tus decisiones. Vive grandes cambios, incluido un compromiso si tienes pareja. Cuida tu salud, especialmente riñones e inflamaciones. Los sueños te guiarán, escúchalos y aclara tus pensamientos y sentimientos en relaciones actuales.

Nana Calistar presentó sus predicciones para hoy, viernes 15 de marzo Pixabay

Escorpio

Mejora tu vida amorosa con consciencia de tus acciones. Recibirás recompensas y reconocimiento por tu esfuerzo. Enfréntate a los desafíos con coraje y evita dejarte influenciar por opiniones externas.

Sagitario

Si estás en una relación, considera avanzar juntos. Sé claro en tus objetivos y comunicación. Ignora los chismes familiares que pueden dañar tu imagen. Un amor rápido podría surgir, pero enfócate en construir relaciones significativas y duraderas, y sé discreto en tus expresiones sobre amigos.

Capricornio

Valora tu autoestima y evita situaciones que la comprometan. Un ingreso extra mejora tu situación financiera, y un viaje fortalece lazos familiares. Confía en nuevas personas y da pasos firmes hacia tus metas.

Las profecías de Nana Calistar para hoy, viernes 15 de marzo UNSPLASH

Acuario

Concéntrate en el presente para construir tu felicidad. Evita promesas vacías y la ansiedad por lo no concretado. La espera por noticias laborales requiere fe en los tiempos perfectos. Sé firme en tus decisiones y disfruta de noticias familiares.

Piscis

Suelta lo que te daña y enfócate en el futuro. Aprende de errores pasados sin caer en ciclos de perdón continuo. Una persona de piel clara buscará información, mantén tu guardia. Evita provocaciones que dañen tu imagen. Un momento de crecimiento laboral se acerca, junto con noticias esperadas.