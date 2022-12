El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 2 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este viernes 2 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales.

La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tu familia necesitará más atención de tu parte hoy. No la descuides por atender cuestiones sin importancia. Deja de lado a esa persona que no te aporta nada bueno, para así poderle dar a tus seres queridos el tiempo que se merecen.

TAURO

La recomendación de hoy es que cambies los caminos que recorres para que no vuelvas a cometer los errores del pasado. Lo que ya te ocurrió que te quede como una lección. Cuídate de dolores musculares.

GÉMINIS

Tendrás cambios de humor repentinos a causa de una afección que comenzará el día de hoy. Acude con el médico desde el primer momento en que sientas una molestia. No te rindas en el cumplimiento de tus sueños.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

No desconfíes de tu pareja, una relación con ese tipo de problemas no llegará a nada bueno. Esas situaciones lo único que hacen es lastimar. Por otro lado, se impone que cuides más tu alimentación y tu salud.

LEO

Una persona de tu pasado regresará a tu mente y querrás escribirle para decírselo. Pero, no lo hagas. Los astros te dicen que mientras no cierres ese ciclo, no podrás conocer a gente nueva. Toma inspiración de tus caídas para volver a levantarte.

VIRGO

Una persona que considerabas importante se alejará de ti. Con eso quedará demostrado que no podemos agradarles a todos. No trates de detenerla, permite que siga su curso y tú también sigue el tuyo. Puedes conocer a alguien más.

LIBRA

Tu corazón bondadoso es el que muchas veces provocó que cayeras. Es bueno ayuda a los demás, siempre y cuando no te dejes de lado a ti mismo. Tu buena causa propicia que otros quieran aprovecharse de ti.

ESCORPIO

Este viernes es el inicio de un nuevo camino que deberás recorrer. Los cambios son buenos y hoy podrías enfrentarte a ellos. Solo debes tener bien claro lo que quieres y lo que necesitas para poder avanzar.

SAGITARIO

No seas tan exigente con las personas. Así como tú tienes errores, el resto también. Recuerda que lo más valioso de una persona son sus sentimientos. Aprende a valorar a quienes tienes a tu alrededor y no pidas lo que no estás dispuesto a dar.

CAPRICORNIO

Es momento de que cuides un poco más tu corazón. Con normalidad permites que otros te lastimen, pero eso debe terminar. Ten una actitud un poco más dura y evita confiar en quien no se lo merece. Préstale atención a tu intuición.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Los planetas se alinearán para que por fin cumplas con tu plan de alimentación. No es una cuestión de vanidad, sino de salud. Todo lo que comes se verá reflejado también en tu estado de ánimo. Tu cuerpo es tu templo, así que cuídalo.

PISCIS

Una de tus amistades comenzará a desarrollar sentimientos románticos por ti. Hoy sabrás de quién se trata y solo tú elegirás qué hacer con eso. Si no tienes intenciones de iniciar algo con esa persona, es mejor que seas sincero desde un inicio.

LA NACION