El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 2 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 2 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Una jugada que intentarás en tu trabajo podría salirte mal. Pero, no te culpes, recuerda que arriesgar implica la posibilidad de ese tipo de resultados. Solo te queda levantarte y empezar desde cero, no hay más que eso.

TAURO

Hoy deberás revisar si todo lo que haces en el negocio va bien. En ocasiones la rutina no te permite visualizar los errores y es por eso que debes poner más atención. Ya no puedes posponer esa conversación tan temida con tu pareja.

GÉMINIS

Los astros te dicen que dejes de buscar esa fórmula para hacer tu trabajo, porque ya la tienes. Sabes hacerlo todo, solo es cuestión de enfocarse. Por otro lado, es preciso que reconozcas ante tu pareja tus fallas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Este viernes se decidirá finalmente todo acerca de esa situación que te mantenía en incertidumbre. El desenlace será favorecedor para ti. De igual manera, no te confíes, continúa con tus actividades como lo haces hasta ahora.

LEO

Nunca es fácil reprogramarse o iniciar desde abajo, pero tú cuentas con toda la ayuda necesaria para hacerlo. En relación con el tema romántico, el consejo es que evalúes si tu relación está en orden. El amor no debe lastimar ni estresar.

VIRGO

Es necesario que el día de hoy demuestres todos tus talentos frente a tus socios. No pudieron encontrar el secreto para echar a andar un negocio, pero tú sí lo harás. Aplica toda tu experiencia para resolver ese problema.

LIBRA

Finalmente llegará ese llamado tan deseado. Después de muchas reuniones y entrevistas, una nueva oportunidad tocará tu puerta. Esto solo es una demostración de que siempre puedes lograr lo que deseas.

ESCORPIO

Una persona que te falló en el pasado regresará con una nueva oportunidad. Al inicio no confiarás, pero los planetas te cuidan y saben que debes aceptar. La gente cambia y en esta ocasión la deuda que tenían contigo quedará saldada en cuando aceptes.

SAGITARIO

Eres innovador por naturaleza, así que no te preocupes en lo absoluto por lo que se viene en tu trabajo. Tus superiores no lo comprenden todavía, pero sabrás explicar esa idea que tienes y que potencializará el rendimiento de todos.

CAPRICORNIO

Comprométete con tus propias pasiones. Recuerda que lo único que no está permitido en esta vida es fallarse a sí mismo. Prioriza encontrar esos momentos de descanso que necesitas y dedica tiempo para el ocio.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

En los últimos días te sentiste vigilado u hostigado por otras personas. Pero, los astros te dicen que fue cuestión de tu imaginación y que evites meterte en problemas al reclamar. Tu pareja se molestará por todas las promesas que no le cumpliste hasta ahora.

PISCIS

No dudes en pedir ayuda si hay cuestiones que no sabes cómo resolver. En este mundo hay individuos ideales para todas las tareas, por lo que es seguro que encontrarás la solución. No des por hecho nada en tu relación porque hoy eso te causará conflictos.

LA NACION