El horóscopo de Niño Prodigio para hoy, viernes 7 de julio

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este viernes 7 de julio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, la Luna estará Piscis, lo que significa que la mayoría de los signos estarán más sensibles.

Aries

Te nacerá el interés por la espiritualidad y querrás experimentar cosas nuevas que te ayuden a mejorar ese aspecto de tu vida. No te acomplejes, haz todo lo que te dé paz y siéntete satisfecho de prestarle atención a tus necesidades.

Tauro

Este fin de semana estarás más social que nunca, te encontrarás con mucha gente y gustarás de conocer personas nuevas. Tambié tiempo a tus verdaderos amigos para que no se sientan olvidados ni descuidados.

Géminis

Todo está a tu favor para que finalmente alcances el éxito. A partir de este viernes serás más respetado y valorado en tu trabajo, y comenzarás a hacer vínculos más estrechos con tus compañeros. Tus superiores también comenzarán a fijarse en ti.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Tendrás una actitud idealista el día de hoy, solo trata de no imponerle tus creencias a nadie. Recuerda que cada persona es libre de pensar en lo que quiera. Por otro lado, estás en un buen momento para retomar tus estudios.

Leo

Si ahora mismo pasas por problemas económicos, debes ser un poco más positivo. Ten por seguro que esa racha no durará para siempre, mucho menos si pones manos a la obra y buscas cómo resolver y obtener más ingresos.

Virgo

Tendrás la luna en tu signo opuesto, lo que significa que existirá la oportunidad de unirte a otra persona de forma romántica. Si tienes pareja, también vivirás momentos de pasión y romanticismo con ella. Brindarás lo mejor de ti.

Libra

La recomendación para esta jornada es que te pongas al corriente con todo lo que has dejado pendiente. De lo contrario, llegará un momento en el que ya no podrás cumplir con todo. Empieza ahora y no te lamentes después.

Escorpio

Te harán varias invitaciones a eventos sociales y no podrás rechazarlas. Aunque no quieras ir, di que sí, ten por seguro que no te arrepentirás porque lo que menos faltará es diversión. Ya es hora de que vivas nuevas experiencias.

Sagitario

Tu familia necesitará de tu apoyo en cuestiones emocionales. Mientras tú te mantengas con buen estado de ánimo se los contagiarás, por muy difícil que sea la situación por la que atraviesan. Tus seres queridos merecen toda tu atención ahora.

Capricornio

Sentirás el deseo de tomarte un descanso y liberarte de algunos compromisos. En un principio creerás que es una actitud desobligada de tu parte, pero la realidad es que necesitas relajarte, tienes merecidas unas vacaciones.

Acuario

Tendrás la necesidad de aumentar tus ingresos para satisfacer tus gustos, que cada vez son más caros. Eso está bien, acepta cualquier oportunidad de trabajo o el negocio con el que puedas mejorar tu economía.

Piscis

Los astros te dicen que pasarás por un momento extremadamente sensible. La alineación de este viernes provocará que sientas tus emociones al doble o triple de como sueles experimentarlas. No te asustes, déjate llevar.

