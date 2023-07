El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 7 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 7 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Podrías experimentar bajones emocionales y comenzarás a pensar que no tienes nada bueno en la vida. Pero basta con que mires a tu alrededor para que te des cuenta de que en realidad hay mucha gente que te quiere.

Tauro

Entrarás en una etapa de tristeza por una posible ruptura amorosa, pero debes saber que lo superarás pronto y que no es nada que te pueda derrumbar. Date el tiempo de sanar primero tú antes de querer salir con nuevas personas.

Géminis

Los astros te dicen que tienes que querer a tu pareja por lo que es, no por lo que tú pretendes que sea. Ese es uno de los principales errores que se cometen en las relaciones, pero siempre puedes modificarlos para que tu romance funcione.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Es preciso que saques de tu entorno a la gente que no te aporta nada positivo y que, por el contrario, siempre trata de minimizar tus logros. No le prestes atención a esos comentarios para evitar entrar en conflictos.

Leo

Sueles ser uno de los signos más exigentes con las personas, algo que a veces te convierte en poco realista. Este viernes debes poner en práctica tu flexibilidad para dejar de ser tan exagerado a la hora de elegir con quién compartir tu tiempo.

Virgo

La recomendación para este fin de semana es que cuides más tu alimentación y tu cuerpo. Adquiere el hábito de mantenerte saludable. Por otro lado, un amigo te invitará a visitarlo en su nueva casa.

Libra

Una persona intentará darte una orden sobre un problema que has tratado de resolver por mucho tiempo, pero no debes tenerlo en cuenta porque solo provocará que te equivoques. No será un buen consejo, mejor evítalo.

Escorpio

A tu pareja le molestará mucho que hables con otras personas, pero tienes que hacer caso omiso a esos reclamos. En un noviazgo o matrimonio siempre debe imperar la confianza.

Sagitario

Un ascenso de puesto podría estar en puerta, lo único que debes hacer es ir en la dirección correcta. A veces apuntas a lugares en los que no es posible que consigas nada porque tus directivos no se dan cuenta.

Capricornio

Si estás soltero, no desperdicies la oportunidad de conocer a una persona este viernes. Alguien intentará acercarse a ti, así que demuéstrale que eres receptivo. Déjate llevar, no hay nada de malo en volver a sentir atracción por alguien.

Acuario

Un amor del pasado te buscará para intentar tener una reunión contigo. Si tú lo consideras positivo, podrías aceptar, tener una conversación con él o ella y después volverse buenos amigos. Es posible solo si lo deseas.

Piscis

Cuídate de los dolores de cabeza. Por otro lado, una persona de confianza te sorprenderá el día de hoy al ayudarte con algo con lo que tenías problemas. Déjate consentir y querer.

LA NACION