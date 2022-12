El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 27 de diciembre

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 27 de diciembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Asume las consecuencias de tus acciones y no trates de responsabilizar a los demás. Sin embargo, esto no quiere decir que te desvivas por complacer a los demás. Enfócate en lo tuyo y lo que realmente te hace feliz.

Números de suerte: 7, 50, 34.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Puede que esta última semana del 2022 recibas alguna oferta de trabajo o de negocio. La recomendación es que vayas con calma y analices minuciosamente la propuesta. En el tema del amor te sentirás más arriesgado que nunca, por lo que algo impredecible podría ocurrirte.

Números de suerte: 18, 32, 25.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

No esperes a que alguien más haga las cosas por ti. Toma la iniciativa y comienza a trabajar por aquello que tanto deseas. Hazle caso a tu corazón, Géminis. No desperdicies el tiempo, ni esperes a nadie para hacer aquello que te nace.

Números de suerte: 40, 13, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Esta última semana del año reflexiona sobre lo que aprendiste y las enseñanzas que obtuviste con el tiempo. El objetivo es que puedas iniciar un nuevo ciclo lleno de éxitos y liberado de ataduras. Por fin encontrarás el momento para equilibrar tu vida laboral y familiar. Los cambios se harán presentes, y te sentirás más vivo que nunca.

Números de suerte: 11, 30, 47.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Después de días difíciles, por fin encontrarás la tranquilidad. También podrás recuperar el lugar que algunas personas trataron de robarte. Ese cambio te traerá cosas buenas y ahora lograrás ascender a nuevas cumbres.

Números de suerte: 16, 5, 14.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Harás una depuración de tus amigos más cercanos y solo dejarás en tu vida a los que realmente se preocupan por ti. Además, nuevas personas llegarán a ti para sumarte cosas positivas. No caerás en las palabras bonitas, porque ya aprendiste que lo más importante son las acciones.

Números de suerte: 3, 13, 22.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No necesitas alardear de tus conocimientos para probar lo que eres. Es momento de iniciar un nuevo año con hábitos renovados. Deja atrás a aquellos que solo te dañan y no te permiten vivir el día a día. En el tema del amor, es mejor que dejes que estén contigo por convicción y no por obligación.

Números de suerte: 20, 1, 37.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te sentirás más pleno que nunca, Escorpión. Esto provocará que muchas personas a tu alrededor te tengan envidia. No gastes energía en ellas ni en gente que no lo vale. Vive y sé feliz, eso es lo mejor que puedes hacer por ti.

Números de suerte: 9, 14, 7.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Aunque viviste momentos difíciles en el trabajo, tus superiores reconocerán y valorarán tus habilidades. Te sentirás más dichoso que nunca y eso se verá reflejado en tu entorno. Vencerás retos que te tenían preocupado y descubrirás que eres más fuerte de lo que creías.

Números de suerte: 15, 39, 8.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es posible que en los próximos días llegue una persona especial que te hará ver la vida de manera diferente. No tengas miedo y disfruta del momento. Recuerda que la verdad es tu mejor aliado. No trates de ocultar algo o mentirles a tus seres más cercanos.

Números de suerte: 38, 4, 27.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Deja atrás los estereotipos y esas ideas que no te permiten avanzar. Es hora de que aprendas a quererte y valorarte tal como eres. Comienza a pensar de manera positiva, vive el momento, y recuerda que el mañana no es garantía.

Números de suerte: 12, 49, 35.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Amistades verdaderas llegarán a tu vida para enriquecerte, pero sobre todo para orientarte en lo que realmente vale la pena. En materia de negocios, estarás más certero que nunca. Por eso, es un buen momento para llevar a cabo proyectos en este sector.

Números de suerte: 41, 32, 39.

