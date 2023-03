El horóscopo de Walter Mercado para hoy martes 7 de marzo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 7 de marzo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La recomendación para este martes es que no tengas miedo de hablarle a nadie con la verdad. Lo mejor es que seas sincero, siempre y cuando lo hagas con respeto, amor y sin el objetivo de lastimar a la persona.

Números de suerte: 14, 20, 7.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Enfrentarás malos entendidos, retrasos y cancelaciones en los viajes o reuniones sociales que hagas el día de hoy, así que mentalízate. También trata de evitarlos a toda costa al tomar precauciones y asegurarte que todos los asistentes están en el mismo entendido.

Números de suerte: 5, 14, 28.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Entrarás en un período en el que querrás saberlo todo, especialmente lo que tenga que ver contigo. Ten por seguro que todas esas preguntas y lo que te inquieta tienen solución. Encontrarás la mejor manera de descubrirlo.

Números de suerte: 11, 1, 24.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Es probable que empieces un nuevo proyecto, una mudanza o cualquier cosa que cambie drásticamente tu entorno y estilo de vivir. Por eso los astros te dicen que vayas con cautela si es que comienzas una nueva etapa de tu vida.

Números de suerte: 13, 8, 6.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Atravesarás por un estilo de metamorfosis y será algo muy impactante para ti. Sentirás cómo algo muere en tu interior y nace una nueva manera de pensar y de ver la vida. De ahora en adelante verás las cosas de diferente manera.

Números de suerte: 5, 18, 24.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se impone que pongas más de tu parte en el ámbito amoroso, para que tu relación avance y no presente problema alguno. Además, deberás ser más explícito a la hora de pedir o intentar solucionar un problema con tu pareja.

Números de suerte: 45, 31, 7.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Tendrás la energía necesaria para salir de cualquier problema que se te presente en tu trabajo. Sin embargo, debes cuidar de tu salud y no excederte. Está bien trabajar, pero tómate tiempo para descansar también.

Números de suerte: 11, 8, 15

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Recuerda que todo en esta vida es pasajero, tanto lo bueno como lo malo, así que trata de relajarte si algo desafortunado te sucede. Es que tendrás que ser paciente con algunos retrasos o cancelaciones de última hora.

Números de suerte: 7, 13, 9.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Es fundamental que tanto tú como los miembros de tu familia expresen lo que quieren, ya que es la única manera de que los demás se enteren de sus deseos. De lo contrario, podría haber algunos conflictos por falta de entendimiento.

Números de suerte: 4, 17, 20.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Saturno se encontrará cerca de tu signo y fortalecerá tu mundo intelectual. También te dará buenas noticias en el aspecto profesional. Llegó la hora de que exijas tus derechos, pero la mejor manera de hacerlo es al estar relajado.

Números de suerte: 13, 4, 21.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que es momento de que cuides más tu dinero y no lo derroches en cualquier cosa, menos en algo que no necesitas. Por otro lado, no firmes ningún contrato bajo presión y trata de leerlo todo.

Números de suerte: 7, 15, 33.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu estado de ánimo estará muy cambiante este martes, y eso no te dejará crear un plan estable en tu vida. No te preocupes, pronto todo pasará y encontrarás la solución a tus problemas más rápido de lo que piensas.

Números de suerte: 9, 18, 20.

Horóscopo de Piscis

