El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 24 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 24 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Las buenas acciones siempre se tienen recompensa, sin importar cuándo las hiciste, llegará el momento en el que recibirás el beneficio. Recuerda que la imagen personal es muy importante en el ámbito profesional.

Números de suerte: 28, 14, 9.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No permitas que cualquier situación te quite la calma, toma todo como un aprendizaje. Será necesario tener precauciones en cuanto al tiempo porque se te presentarán inconvenientes y emergencias de última hora este miércoles.

Números de suerte: 1, 10, 8.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Regresará a tu vida una persona del pasado para evaluar el lugar que todavía ocupa en tu corazón. No te precipites a tomar decisiones, elige cuando pase el momento de alegría o de sorpresa. Escucha los consejos de otros.

Números de suerte: 15, 39, 3.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tenle suma confianza a tu intuición porque en los últimos momentos será tu única aliada. No desconfíes de tus talentos, ten fe en que podrás demostrar de lo que eres capaz. Si no funciona, siempre tienes la opción de alejarte de lo que no te hace bien.

Números de suerte: 1, 4, 15.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Todo te saldrá de maravilla siempre y cuando tomes tus decisiones con los pies puestos en la tierra. Será un periodo de cambios y muchas sorpresas para ti. No te preocupes por el dinero, ya que no te faltará hoy ni próximamente.

Números de suerte: 22, 8, 38.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Llegó el momento de preocuparte por tus propias energías y tu salud, en lugar de lo de otras personas. La meditación o cualquier conexión espiritual podría ser muy funcional para que te mejores de esa mala racha que te roba tu tranquilidad.

Números de suerte: 6, 45, 29.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Exige que se te aclaren todas las situaciones de las que tengas duda porque no mereces estar en la incertidumbre a causa de alguien que se supone que te quiere. Se exaltará tu potencial de disfrutar el amor.

Números de suerte: 10, 5, 17.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Pagarás una deuda que tenías y eso te brindará mucha tranquilidad. En cuanto a la salud, verás mucha mejoría, lo que te permitirá disfrutar de algunas actividades y relaciones que te gustan. El extranjero te dará algunas sorpresas.

Números de suerte: 16, 20, 4.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que serán días de energía muy positiva, pero a la vez te pondrán impaciente y muy inestable. Iniciarás un nuevo proyecto debido al reconocimiento de tu trabajo y todos tus seres queridos te felicitarán.

Números de suerte: 51, 28, 36.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es el mejor momento de irte de vacaciones, te las mereces. Recibirás finalmente la recompensa por la que tanto te esforzaste y con ello te darás cuenta de que no tienes ningún límite en cuanto a tus objetivos. No hay nada que no puedas lograr.

Números de suerte: 35, 6, 22.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Todavía hay algunas situaciones pendientes que debes resolver, así que debes tener mucha paciencia en lo que se venga. Abre tu mente a todos los cambios, no te plantes en una sola idea porque eso no te hará progresar.

Números de suerte: 13, 25, 1.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Obtendrás grandes lecciones de las situaciones de crisis que se avecinan, así que tómalo todo con calma. El equilibrio emocional es muy importante para ti, por lo que te resultará muy satisfactorio el nuevo cambio que habrá en tu familia.

Números de suerte: 16, 2, 19.