El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 3 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 3 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Hoy el mensaje del Universo es claro: debes centrarte en la realidad y en lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Cuidado con permanecer en las nubes. Tendrás la ventaja en cuanto a los ataques que recibas de tus adversarios.

Números de suerte: 4, 26, 18.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Sé considerado contigo mismo y perdónate por los errores. No pierdas tu tiempo lamentándote o justificándote por las críticas. Tu futuro cambiara una vez que decidas hacer lo que te hace realmente feliz.

Números de suerte: 27, 6, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La atención que les des a las demás personas siempre será el mejor detalle que puedas brindarles. Se aproximan nuevas oportunidades y experiencias a tu vida, no te distraigas de lo que vale la pena al tratar de abarcar más de la cuenta.

Números de suerte: 33, 13, 7.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Lo sencillo es lo más elegante y debes estar consciente de eso al momento de querer resaltar tus encantos. Valora lo que tienes y aprende a sacarle provecho. Utiliza todos los recursos que tienes a la mano para exaltar el éxito.

Números de suerte: 20, 8, 12.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy tendrás que poner especial atención en tu relación amorosa, ya que en cualquier descuido podrías despertar celos en tu pareja. Igual si estás soltero será un día de conquista porque proyectarás una imagen alegre, independiente y decidida.

Números de suerte: 50, 43, 20.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La meditación podría ser tu arma principal para recargar tus baterías tanto emocionales como espirituales. Recuerda que al no ser sincero contigo mismo solo te engañas a ti y a nadie más. Reconoce tus faltas y trata de mejorarlas.

Números de suerte: 17, 9, 4.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

El amor entre tú y tu pareja está mejor que nunca, pero esa tranquilidad podría verse opacada por las dudas o los celos. Recuerda que la confianza y el respeto son lo más importante, así que concéntrate en eso.

Números de suerte: 5, 13, 22.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Aléjate de las personas problemáticas y que solo te llenan de energía negativa. Mejor rodéate de quien te aporte todo lo bueno. En el amor ten cuidado de envolverte en triángulos con personas prohibidas porque no te dejará nada bueno.

Números de suerte: 30, 4, 25.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Relájate y no te adelantes a los hechos este miércoles, algo que sueles hacer mucho y que no te deja nada más que estrés. Dedícate a observar y después pon en práctica todo lo que aprendes sobre los demás.

Números de suerte: 1, 34, 5.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No te pongas límites a ti mismo. Lo más sano para cumplir los sueños es proyectarte en escenarios enormes y absolutos. Permite que tu imaginación vuele y después canaliza toda esa energía en algo productivo.

Números de suerte: 16, 49, 24.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Perdona los errores de otras personas, aunque te hayan dañado, es mejor liberarte de cualquier sentimiento negativo. Perdónalos y déjalos ir. Prepárate psicológicamente porque algo inesperado podría suceder en el trabajo o en casa.

Números de suerte: 8, 15, 3.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Podrías ser tú quien cargue con las culpas de otros y eso no está bien. Es mejor que no intervengas en asuntos que no te corresponden. Es momento de ponerte al día con tus cuentas, tus deudas y hasta tu correspondencia.

Números de suerte: 14, 5, 36.