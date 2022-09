El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 7 de septiembre

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 7 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Ve de vacaciones, múdate de casa o haz algo para mover la energía de tu entorno. No te estanques en lo mismo de siempre. Te liberarás de todo lo que te agobiaba y comenzarás a vivir plenamente. Aprende a recibir todo lo bueno.

Números de suerte: 18, 11, 27.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Finalmente encontrarás a alguien que corresponda tu amor. Será una persona con la misma intensidad en sus sentimientos. Se abrirán nuevas oportunidades de progreso en materia laboral. Podría ser algo relacionado a las finanzas.

Números de suerte: 5, 1, 33.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Las quejas no funcionarán como un empuje hacia el éxito. Debes aprender a ver lo positivo de cada situación y tomarlo como un impulso. Tus sueños pueden cumplirse si tienes fe. Haz el cambio de mentalidad que necesitas.

Números de suerte: 42, 19, 6.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No es momento de tomarse personal lo que otros dicen, ya que podrías verte involucrado en discusiones innecesarias. Aléjate de cualquier situación tensa este miércoles. Siempre toma decisiones firmes en cuanto a tus propósitos.

Números de suerte: 39, 4, 15.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hay algo que ocultas que finalmente saldrá a la luz, pero no te preocupes. Lo único que puedes hacer es aceptar tu error. No te aferres a las situaciones que no te convienen, mejor enfócate en rodearte de paz y un ambiente de amor.

Números de suerte: 10, 50, 41.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Por de tu parte para que se terminen los conflictos que tienen tú y tu pareja. De lo contrario podrían comenzar a alejarse. Siempre préstale atención a lo que diga, porque sus sentimientos son igual de importantes que los tuyos.

Números de suerte: 12, 10, 45.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La esperanza es lo último que debe morir. Tus sueños pueden cumplirse, pero recuerda que quien persevera alcanza. Los astros te enviarán una luz que te servirá para irradiar tus talentos como nunca antes.

Números de suerte: 11, 30, 13.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No siempre debes dar una opinión contraria a las personas. Haz valer tus derechos, pero de una manera más diplomática. Deberás aprender a aceptar tus errores y, en lugar de ofenderte, corregirlos. De lo contrario, afectarán tus relaciones.

Números de suerte: 16, 4, 20.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Nunca tomes decisiones en medio de una emoción fuerte, ya sea tristeza o felicidad. No te precipites. Aquel que no sepa valorarte es mejor que salga de tu vida, no te desgastes por personas que no valen la pena.

Números de suerte: 43, 8, 19.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se aproxima una serie de malas noticias que te ayudarán a fortalecerte. Todo lo negativo hay que tomarlo como experiencia y aprendizaje. Cambiarán tus planes este miércoles y comenzarás a ver un lado nuevo de tu situación.

Números de suerte: 31, 50, 3.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tenle fe a ese proyecto que acabas de comenzar. No permitas que nadie te baje el ánimo con el que empezaste. Si bien al inicio parecerá que no progresas, los frutos llegarán con el paso del tiempo. Las buenas noticias están por llegar.

Números de suerte: 9, 47, 34.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo)

Únete un poco más a tu familia, no enfrentes tus problemas en soledad. Los seres queridos siempre serán el pilar más importante para sobrevivir a ellos. El universo te recompensará por ese granito de arena que siempre pones para mejorar el mundo.

Números de suerte: 27, 8, 11.