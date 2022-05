El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 27 de mayo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, su sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 27 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

A ti nada te doblega o te destruyes aun cuando te encuentras pasando momentos difíciles. Aunque muchos te ven como una persona cariñosa y llevadera, tú tienes una fortaleza emocional que muchos envidian. Tu inteligencia natural te guía a salir airoso de toda situación que se presente.

Números de suerte: 37, 14, 9.

Horóscopo de Aries de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La inseguridad que proyectes en ti mismo será la responsable ahora de tus triunfos o fracasos. Atrévete a acercarte a esa persona que tanto te interesa y exprésale tus verdaderos sentimientos. Hazle honor a tu signo y sé persistente. Permite que otros te admiren y te amen.

Números de suerte: 35, 9, 17.

Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás la habilidad de dirigir y mandar, por lo que podrás resolver exitosamente, desacuerdos o conflictos con una persona muy cercana a ti. Analiza bien toda situación entre familiares para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los que puedan verse afectados.

Números de suerte: 5, 10, 8.

Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Dale la bienvenida a este fin de semana con mucho entusiasmo. No importa lo que estés haciendo, asegúrate que le darás un toque de alegría. Ponle un poco de acción a tu día para que puedas disfrutar de tu tiempo libre. Las horas de la noche prometen ser tranquilas y románticas.

Números de suerte: 7, 42, 11.

Horóscopo de Cáncer de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Las dudas en relación a tu carrera, trabajo o estudios, aumentan. No permitas que la indecisión se apodere de tu mente. La seguridad que estás buscando llegará muy pronto. Satúrate de pensamientos positivos. A ti nada te falta y en ti se encuentra todo el poder del mundo para triunfar.

Números de suerte: 20, 50, 30.

Horóscopo de Leo de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Aprovecha este fin de semana para también ponerte al día en tus archivos, examinar tu presupuesto y ver de qué manera puedes ahorrar y balancear tu chequera. Pon especial atención a tus finanzas. Termina todo proyecto ya que el mismo podría dejarte buenas ganancias económicas.

Números de suerte: 36, 44, 26.

Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que descanses, que te tomes unas cortas vacaciones de todo y de todos. Haz del tiempo tu mejor aliado. Aquello que tanto deseas en la vida requerirá de mucha paciencia de tu parte. Lo económico se estabiliza para ti. En asuntos de amor todo esfuerzo resultará fructífero.

Números de suerte: 18, 1, 4.

Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Estarás hoy muy cuidadoso o cauteloso, cuidándote exageradamente de no cometer errores. No te pongas encima tanta presión ya que no te conviene especialmente. Serénate y verás que todo irá cayendo en su lugar. No quieras averiguarlo todo. Mientras menos sepas de esa persona, mejor.

Números de suerte: 11, 3, 44.

Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Podrás laborar con tu familia sin que te afectes. Concéntrate en encontrar respuestas sobre el porqué de tus acciones o actitudes. Busca desenvolverte en aquello que te cause satisfacción personal, pero tienes que estar seguro de que estás en el camino correcto. Organiza tus pensamientos.

Números de suerte: 21, 42, 19.

Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Resolverás exitosamente conflictos familiares. La energía planetaria te impulsa a llevar un inventario de tu vida. Se impone que pongas en orden tus ideas y que aclares tus objetivos tanto en tu trabajo como en tu vida sentimental. Todo intercambio de palabras resultará productivo.

Números de suerte: 31, 50, 27.

Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Te encuentras brillando con luz propia y lograrás ser exitoso. Este fin de semana es excelente para llevar a cabo eventos sociales, ya que irradiarás una magia especial para hacer que todos se diviertan. En el amor te dejarás amar sin problema alguno. Disfrutarás de la magia de estar enamorado.

Números de suerte: 8, 15, 3.

Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 27 de mayo de 2022

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Necesitas buscar algo que te estimule, que exalte tu imaginación para que puedas dar el máximo en todo. No te quedes estancado lamentándote de tu suerte. Te quedan muchas cosas pendientes de resolver. Domina el cansancio. Tu solución bien puede estar en romper con la rutina.

Números de suerte: 22, 12, 6.